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      Как определить, что у вас недостаточно магния в организме

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      Как определить недостаток магния в организме
      Как определить недостаток магния в организме / jazdorov.com.ua

      Магний – очень важный элемент в организме человека, он участвует в обеспечении энергии каждой клетки, поэтому его недостаточное количество негативно влияет на все процессы в теле.

      Об этом в эксклюзивном комментарии Здоровье 24 сообщил доцент кафедры анестезиологии и реаниматологии Буковинского государственного медицинского университета Акентьев Сергей Александрович.

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      Магний благоприятно влияет при нарушении ритма сердца, при ишемической болезни сердца, в том числе при инфаркте миокарда, улучшая кислородное обеспечение миокарда. Одновременно, магний проявляет сосудорасширяющее действие и способствует снижению артериального давления.


      Продукты с высоким содержанием магния

      Магний является антистрессовым микроэлементом, оказывает нормализующее влияние, особенно в сочетании с витамином В6, при нервной нагрузке, депрессиях и неврозах. При сахарном диабете магний предотвращает сосудистые осложнения и в сочетании с цинком, хромом, селеном улучшает функцию поджелудочной железы. При заболеваниях органов дыхания способствует расширению бронхов и снимает бронхоспазм.

       
      Врач
      "Магний является антистрессовым микроэлементом, оказывает нормализующее влияние, особенно в сочетании с витамином В6, при нервной нагрузке, депрессиях и неврозах. При сахарном диабете магний предотвращает сосудистые осложнения и в сочетании с цинком, хромом, селеном улучшает функцию поджелудочной железы. При заболеваниях органов дыхания способствует расширению бронхов и снимает бронхоспазм ".

      Магний оказывает положительное влияние на состояние репродуктивной системы. У беременных женщин магний предотвращает недостаточность развития плода (вместе с фолиевой и пантотеновой кислотами), развитие гестозов, преждевременные роды и выкидыши.

      Суточная потребность в магния для взрослых составляет 280-400 мг (примерно 4-5 мг/кг массы тела). Дети нуждаются в большем количестве, чем взрослые, поскольку их организм постоянно в росте – 6 мг/кг массы тела. Детям до 3-х лет – 50-150 мг, 4-6 лет – 200 мг, 7-10 лет – 250 мг, 11-17 лет – 300 мг.

      Рекомендуемые медиками нормы суточной потребности в магния: для мужчин 410 мг, для женщин 310 мг.

      В организме может случаться состояние, когда увеличивается количество магния (более 25 гр). Это может быть вызвано при длительном употреблении препаратов магния, особенно при нарушении функции почек.

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      Следствием избытка магния является замедление сердечного ритма, утомляемость, гипотония, приливы крови, сухость во рту, мышечная слабость, жажда, рвота, диарея, боли в брюшной полости, нарушения работы почек.


      Почему возникает дефицит магния

      Дефицит магния в организме возникает при избыточном потреблении рафинированной пищи, которая готовится в системе фаст-фуда. Уменьшение магния в организме могут вызвать: кофе, чай, кола, газированные сладкие напитки, шоколад. Чрезмерное потребление сахара приводит к усиленному выведению с мочой магния. Кроме того, дефицит магния возникает при увеличении потребности в нем.

       
      Врач
      "Это случается при физической и умственной нагрузке, стрессе, психоэмоциональном напряжении. Другими причинами дефицита магния является нарушение его всасывания (поносы, запоры), заболевания желудочно-кишечного тракта, злоупотребление слабительными. Повышенное выведение магния через почки побуждают диабет, мочегонные средства, алкоголь. А еще применение лекарств: противозачаточные, эстрогены, бета-блокаторы, ингибиторы АПФ, сердечные гликозиды, противотуберкулезные, антибиотики, цитостатики ".

      Тест на содержание магния в организме

      (по М.Хамм, А.Россмайер, 1996г.)

      Необходимо ответить на каждый вопрос "да" или "нет".

      1. Часто ли у вас бывают судороги (в частности, ночные судороги икроножных мышц)?

      2. Страдаете ли болями в сердце, частым сердцебиением и сердечной аритмией?

      3. Часто ли вы чувствуете онемение, например в руках?

      4. Часто ли вам угрожают стрессовые ситуации?

      5. Регулярно ли вы пьете алкогольные напитки?

      6. Употребляете ли мочегонные средства?

      7. Много ли вы занимаетесь спортом?

      8. Предпочитаете ли вы белый хлеб и изделия из белой муки в противовес из муки грубого помола?

      9. Редко ли вы едите салат и зеленые овощи?

      10. Во время приготовления картофеля и овощей применяете ли вы водную обработку и варите их в большом количестве воды?

      11. При покупке минеральной воды обращаете ли вы внимание на содержание в ней магния?

      В случае, когда на большинство вопросов вы ответили "нет", то ваш организм в достаточном количестве обеспечен магнием.

      Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровье Здоровая жизнь Публикации Медицина Статьи Здоровое питание
      Источник: Здоров'я 24
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