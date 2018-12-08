Как определить, что у вас недостаточно магния в организме

Магний – очень важный элемент в организме человека, он участвует в обеспечении энергии каждой клетки, поэтому его недостаточное количество негативно влияет на все процессы в теле.

Об этом в эксклюзивном комментарии Здоровье 24 сообщил доцент кафедры анестезиологии и реаниматологии Буковинского государственного медицинского университета Акентьев Сергей Александрович.

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Магний благоприятно влияет при нарушении ритма сердца, при ишемической болезни сердца, в том числе при инфаркте миокарда, улучшая кислородное обеспечение миокарда. Одновременно, магний проявляет сосудорасширяющее действие и способствует снижению артериального давления.



Продукты с высоким содержанием магния

Магний является антистрессовым микроэлементом, оказывает нормализующее влияние, особенно в сочетании с витамином В6, при нервной нагрузке, депрессиях и неврозах. При сахарном диабете магний предотвращает сосудистые осложнения и в сочетании с цинком, хромом, селеном улучшает функцию поджелудочной железы. При заболеваниях органов дыхания способствует расширению бронхов и снимает бронхоспазм.

Врач "Магний является антистрессовым микроэлементом, оказывает нормализующее влияние, особенно в сочетании с витамином В6, при нервной нагрузке, депрессиях и неврозах. При сахарном диабете магний предотвращает сосудистые осложнения и в сочетании с цинком, хромом, селеном улучшает функцию поджелудочной железы. При заболеваниях органов дыхания способствует расширению бронхов и снимает бронхоспазм ".

Магний оказывает положительное влияние на состояние репродуктивной системы. У беременных женщин магний предотвращает недостаточность развития плода (вместе с фолиевой и пантотеновой кислотами), развитие гестозов, преждевременные роды и выкидыши.

Суточная потребность в магния для взрослых составляет 280-400 мг (примерно 4-5 мг/кг массы тела). Дети нуждаются в большем количестве, чем взрослые, поскольку их организм постоянно в росте – 6 мг/кг массы тела. Детям до 3-х лет – 50-150 мг, 4-6 лет – 200 мг, 7-10 лет – 250 мг, 11-17 лет – 300 мг.

Рекомендуемые медиками нормы суточной потребности в магния: для мужчин 410 мг, для женщин 310 мг.

В организме может случаться состояние, когда увеличивается количество магния (более 25 гр). Это может быть вызвано при длительном употреблении препаратов магния, особенно при нарушении функции почек.

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Следствием избытка магния является замедление сердечного ритма, утомляемость, гипотония, приливы крови, сухость во рту, мышечная слабость, жажда, рвота, диарея, боли в брюшной полости, нарушения работы почек.



Почему возникает дефицит магния

Дефицит магния в организме возникает при избыточном потреблении рафинированной пищи, которая готовится в системе фаст-фуда. Уменьшение магния в организме могут вызвать: кофе, чай, кола, газированные сладкие напитки, шоколад. Чрезмерное потребление сахара приводит к усиленному выведению с мочой магния. Кроме того, дефицит магния возникает при увеличении потребности в нем.

Врач "Это случается при физической и умственной нагрузке, стрессе, психоэмоциональном напряжении. Другими причинами дефицита магния является нарушение его всасывания (поносы, запоры), заболевания желудочно-кишечного тракта, злоупотребление слабительными. Повышенное выведение магния через почки побуждают диабет, мочегонные средства, алкоголь. А еще применение лекарств: противозачаточные, эстрогены, бета-блокаторы, ингибиторы АПФ, сердечные гликозиды, противотуберкулезные, антибиотики, цитостатики ".

Тест на содержание магния в организме

(по М.Хамм, А.Россмайер, 1996г.)

Необходимо ответить на каждый вопрос "да" или "нет".

1. Часто ли у вас бывают судороги (в частности, ночные судороги икроножных мышц)?

2. Страдаете ли болями в сердце, частым сердцебиением и сердечной аритмией?

3. Часто ли вы чувствуете онемение, например в руках?

4. Часто ли вам угрожают стрессовые ситуации?

5. Регулярно ли вы пьете алкогольные напитки?

6. Употребляете ли мочегонные средства?

7. Много ли вы занимаетесь спортом?

8. Предпочитаете ли вы белый хлеб и изделия из белой муки в противовес из муки грубого помола?

9. Редко ли вы едите салат и зеленые овощи?

10. Во время приготовления картофеля и овощей применяете ли вы водную обработку и варите их в большом количестве воды?

11. При покупке минеральной воды обращаете ли вы внимание на содержание в ней магния?

В случае, когда на большинство вопросов вы ответили "нет", то ваш организм в достаточном количестве обеспечен магнием.

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