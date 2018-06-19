Как определить качество полезных продуктов

Не всегда по внешнему виду продукта можно определить – насколько он свежий. Но существует несколько хитрых приемов, которые помогут понять – не добавил ли производитель лишних вредных ингредиентов.

Эти приемы помогут снизить вероятность пищевых отравлений и наслаждаться свежими и полезными продуктами, передает Сosmo.

Если идете за мясом, то следите, чтобы свежая курица не была липкой, а мясо должно быть упругим. Говядина, свинина и другое мясо имеет красный цвет и мягкий жир.

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На разрезе оно должно быть плотное и упругое. Если нажать на свежее мясо пальцем, образованная им ямка быстро исчезает. Если вы взяли замороженное мясо, после размораживания оно тоже не должно быть липким, а сок из него должен вытекать прозрачный.

Мясо свежей и замороженной рыбы не должно легко отставать от костей, жабры – ярко-красные. Если рыба несвежая, то у нее, как правило, мутные запавшие глаза, чешуя в слизи, могут быть рыжие пятна на рыбе и раздутый живот.

Мясо свежей и замороженной рыбы не должно быть липким и легко отставать от костей

Свежее сливочное масло не должно крошиться, оно не имеет сильно желтого или белого цвета. Если залить настоящее масло кипятком – оно будет плавиться, а не плавать кусочками.

Также на подлинность можно легко проверить сметану, к которой часто добавляют для густоты крахмал. Капните на ложку сметаны йод – если она посинеет, то в составе имеется крахмал.

Разбавленное молоко также легко проверить на подлинность с помощью спирта. Добавьте к ложке молока спирт – если оно распадается, то молоко не разбавлено водой. А разбавленное не будет распадаться.

Яйца можно проверить на свежесть с помощью стакана воды. Свежее яйцо всплывет в воде, а несвежее пойдет ко дну. К слову, яйца в холодильнике можно хранить не более 6 недель.

Свежие яйца не тонут в воде, а несвежие идут ко дну

Фото: Unsplash.

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