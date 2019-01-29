Как определить правильный размер порций еды и напитков

Британские диетологи British Nutrition Foundation считают, что причиной переедания является то, что люди готовят порции больше, чем им надо.

Для этого они рекомендуют использовать ложку и ладонь. Диетологи отмечают, что таким образом люди смогут следить за своим питанием, решив проблему с перееданием, пишет DailyMail.

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Основой для учебника под названием "Eatwell Guide" стала средняя суточная норма калорий, которые необходимы для взрослого человека. Для женщин этот показатель достигает 2 тысячи калорий, для мужчин – 2,5 тысячи.

Что касается круп, то их вес не должен превышать 75 граммов. Именно столько должно поместиться в двух ладонях. Такая же ситуация с макаронами. Приготовленные блюда не должны превышать 180 граммов.



Рекомендованная доза круп – менее 75 граммов

Диетологи советуют придерживаться такого размера в порции картофеля, которая примерно равна объему кулака человека. Если говорить о рыбе, мясе или курице, то их размер составит примерно половину ладони или 120 граммов.

Относительно сыра, то его толщина не должна превышать толщины двух больших пальцев, сложенных вместе.

Чтобы измерить нужный объем спагетти, нужно использовать большой и указательный палец (жест "ОК"). Размер должна быть примерно равна монете 1 фунт стерлингов или 23–24 мм в диаметре.

Рекомендуемые порции еды

Диетологи советуют пить не более 150 мл фруктового сока (маленький стакан). А вот молока или его альтернативу – 200 мл или большой стакан. Рекомендуемые порции еды и напитков 1. Фрукты и овощи 5+ порций в день свежие фрукты – 80 граммов или одна горстка

овощи – 80 граммов или три и больше ложек

фруктовый сок – 150 г или маленький стакан 2. Крахмальные углеводы – 3-4 порции в день сухой рис или паста – 65-75 граммов или две горстки

приготовленная паста или рис – 180 г или две горстки рук,сложенных вместе

хлопья для завтрака – 40 граммов или три горстки

овсяная каша в неприготовленный виде – 40 граммов или 1.5 горстки

печеный картофель – 220 г или объем кулака

Печеный картофель – 220 граммов

3. Протеины (белковые продукты) – 2-3 порции в день

куриная грудка на гриле – 120 граммов или половина ладони

филе рыбы – 100-140 граммов или половина ладони

приготовленный стейк – 130 граммов или половина ладони

приготовленные бобы, нут или чечевица – 120 граммов или 6 столовых ложек

консервированный в воде тунец – 120 граммов или одна банка

хумус – 55 граммов или 2 столовые ложки

орехи и семена – 20 граммов или ладонь



Порция хумуса – 2 столовые ложки

4. Молочные продукты и альтернативы – 2-3 порции в день

йогурт с низким содержанием жира – 120 граммов или 4 столовые ложки

сыр чеддер – 30 граммов или ширина двух больших пальцев, сложенных вместе

молоко или его альтернатива – 200 мл или средний стакан

5. Масла и спреды

ненасыщенные масла и спреды – 3-5 граммов или чайная ложка.

Рекомендуемые порции еды и напитков

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