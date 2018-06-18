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Телеканал новостей 24 Новости Лечение

Как определить стенокардию: основные симптомы

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Стенокардия: основные симптомы
Стенокардия: основные симптомы / in-gr.pro

Стенокардия возникает тогда, когда недостаточное количество крови поступает к сердцу по артериям.

Такое заболевание связано с образованием холестериновых бляшек на артериях сердца, пишет "Живи Активно".

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Если у человека возникает стенокардия, то он чувствует сжатие или жгучая боль в области грудной клетки. Обычно неприятные ощущения появляются после физических нагрузок или эмоционального возбуждения. Боль можно охарактеризовать как дискомфорт за грудной клеткой.

Боль в грудной клетке может появляться из-за чрезмерного приема пищи и из-за сильного холода.

Неприятные ощущения могут отдавать в шею, левую руку или обе руки, спину. Также боль может быть только в одном месте.

Существуют другие признаки стенокардии – повышенное артериальное давление, жировые отложения на веках, увеличенный уровень холестерина в крови.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в области медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Теги: Здоровье Лечение Сердечно-сосудистые заболевания
Источник: 24 Канал
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