Как определить стенокардию: основные симптомы

Стенокардия возникает тогда, когда недостаточное количество крови поступает к сердцу по артериям.

Такое заболевание связано с образованием холестериновых бляшек на артериях сердца, пишет "Живи Активно".

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Если у человека возникает стенокардия, то он чувствует сжатие или жгучая боль в области грудной клетки. Обычно неприятные ощущения появляются после физических нагрузок или эмоционального возбуждения. Боль можно охарактеризовать как дискомфорт за грудной клеткой.



Боль в грудной клетке может появляться из-за чрезмерного приема пищи и из-за сильного холода.



Неприятные ощущения могут отдавать в шею, левую руку или обе руки, спину. Также боль может быть только в одном месте.

Существуют другие признаки стенокардии – повышенное артериальное давление, жировые отложения на веках, увеличенный уровень холестерина в крови.

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