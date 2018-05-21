Как организм человека реагирует на стресс: основные реакции

Сотрудники Европейской и Американской Медицинской Ассоциации установили 8 реакций организма человека, которые возникают из-за стресса.

Гормоны стресса негативно влияют на зоны головного мозга, ответственные за аналитические способности и критическое мышление, пишет "Страна здоровья".

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Человеку трудно выбрать нужные слова для формулирования предложения. Стресс вызывает повышенную потливость и атопический дерматит (хроническое заболевание, которое проявляется сухостью, воспалением и зудом кожи).

У человека возникает "медвежья болезнь" – желание часто посещать уборную. Такие действия обусловлены влиянием адренокортикотропного гормона, что вызывает дискинезию тонкой кишки.

Чем дольше человек находится в стрессовом состоянии, тем ухудшаются его волосы. Из-за стресса в организме ослабляется иммунная система. Поэтому человек может ощущать типичные признаки простуды – насморк, кашель, ломоту в теле.

Люди, которые находятся в состоянии стресса, испытывают звон в ушах. Также на заживление ран уходит больше времени, чем обычно.

Гормоны стресса влияют на желудочно-кишечный тракт – тяжесть, вздутие в животе и боль в эпигастральной области, иногда не проходит после применения лекарств.

К слову, польские ученые из Университета медицинских наук в Познани исследовали, что жаркая погода может делать людей тревожными и раздражительными, повышая уровни гормона стресса.