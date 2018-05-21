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Как организовать семейное путешествие: практические советы экспертов

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Как организовать семейный отпуск
Как организовать семейный отпуск / Upgraded Points

До лета осталось чуть больше недели, а это значит, что пора подумать и планировать семейный отпуск.

Издание The Huffington Post пообщалось с экспертами по путешествиям и определило 5 советов, которые помогут в организации путешествия.

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Выберите направление без помощи Google

Поисковая система Google действительно полезный ресурс при планировании отпуска.

Однако в начале процесса стоит самостоятельно определить пункт назначения, поскольку у Google есть столько всего, а вы даже не знаете, что ищете.

Специалисты советуют обсудить с семьей и выяснить, кто куда хочет ехать и насколько далеко.

Определите, кто какой отдых хочет: нежиться на пляже или погулять маленькими красивыми городками, податься в горы и тому подобное.

И уже тогда с помощью Google выберите конкретное место отдыха.

Также в выборе могут помочь конкретные даты вашего отпуска. Конкретные места и активности могут быть доступнее в разное время года.

Планируйте важные вещи наперед

Конечно, школьные каникулы означают время-пик поездок. Но если вы спланируете путешествие заранее, то это поможет избежать завышенных цен, отсутствия свободных мест в самолете или поезде, где вы могли бы сидеть вместе с семьей.

По словам экспертов, старайтесь отправляться в путешествие не в часы-пик, если есть такая возможность.

Например, в первую неделю января после Нового года цены ниже, чем неделей ранее. Но выходные еще продолжаются.

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Не бойтесь задавать вопросы

Не стесняйтесь и не бойтесь общаться. Например, если у ребенка аллергия на какую-то еду или другие ограничения, вы можете позвонить в отель или другое место проживания, и предупредить о ситуации.

Если вы планируете ехать в страну, язык которой не знаете, запишите где-то свои ограничения на языке страны, которую посетите, чтобы показать их в отелях или ресторанах.

Будьте реалистами

Специалисты предлагают путешественникам, которые едут самостоятельно, а не через агентство, не планировать несколько туров или активностей на один день. Постарайтесь оставить время на простой отдых.

Также учитывайте возможные задержки в дороге, опоздание транспорта и другие непредвиденные ситуации. Планирование поездки не заканчивается бронированием проживания и билетов до места назначения.

Если путешествуете по разным странам, проверяйте паспорта каждого, кто едет вместе с вами.

Помните, что отдых должен быть веселым

Планирование поездок может быть стрессовым процессом, но эмоции от путешествий будут того достойны.

По словам экспертов, если вы чувствуете себя перегруженными или выясните слишком много ограничений на потребности вашей семьи, просто езжайте в другое место.

Теги: Путешествия LifeStyle отдых
Источник: 24 Канал
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