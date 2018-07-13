Как ощущение счастья связано с наличием денег

Экономический фактор, безусловно, влияет на ощущение счастья. Но исследования показывают, что деньги – не главное, что делает людей счастливыми.

Такое мнение в интервью 24 каналу высказала доцент Киевской школы экономики, консультант Всемирного банка и Международной организации труда Ольга Купец.

По ее словам, внутри страны или общества наблюдается ожидаемая связь между доходами населения и уровнем счастья: богатые люди, в среднем, более счастливы, чем бедные.

Но как показывают исследования Ричарда Истерлина, положительная связь между средними доходами и уровнем счастья граждан различных стран существует до достижения определенной границы дохода страны, а потом он исчезает – когда богатые страны становятся богаче, люди в них не становятся более счастливыми (парадокс Истерлина),

– подчеркнула она.

Как отметила Купец, в Украине также можно ожидать, что более обеспеченные лица чувствуют себя счастливее. "Но нужно учитывать, что если большие доходы достигаются за счет большего количества часов работы и более изнурительной работы с высоким уровнем стресса, не факт, что такие трудоголики будут чувствовать себя счастливее, чем те, кто может себе позволить больше отдыхать или проводить больше времени с семьей или друзьями", – отметила эксперт.

Больше читайте в полной версии интервью: Как найти хорошую работу и зарабатывать больше: интервью с консультантом Всемирного банка