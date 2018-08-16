Как остановить кровотечение из носа

Часто люди сталкиваются с таким явлением как кровотечение из носа, иногда она может быть обильным, иногда нет. Даже незначительное кровотечение требует остановки.

Незначительное кровотечение можно остановить дома, а вот при обильном необходимо обратиться за помощью к врачу, пишет Ukrhealth.

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Для остановки кровотечения необходимо взять марлевый тампон, предварительно смочите его в перекиси водорода. Также возьмите холодный компресс, к примеру, лед или смоченную в холодной воде ткань.



Используйте марлевые тампоны



Сядьте в удобной позе и наклоните голову вниз слегка. Ни в коем случае не нужно забрасывать голову назад и высмаркивать носа.



После этого вложите в носовые пазухи тампоны и приложите холодный компресс. В таком положении пробудьте до 5 минут. Если за это время кровь не удалось остановить, то нужно вызвать врача.



Если кровотечение возникло на улице, то можно использовать носовой платок или другие подручные средства. Сядьте и зажмите крылья носа пальцами в течение двух минут. Если же кровь не остановилась, то нужно обратиться в травмпункт.



Зажмите крылья носа