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Как остановить кровотечение из носа

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Как остановить кровотечение из носа
Как остановить кровотечение из носа / vivermaisemelhor.sapo.pt

Часто люди сталкиваются с таким явлением как кровотечение из носа, иногда она может быть обильным, иногда нет. Даже незначительное кровотечение требует остановки.

Незначительное кровотечение можно остановить дома, а вот при обильном необходимо обратиться за помощью к врачу, пишет Ukrhealth.

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Для остановки кровотечения необходимо взять марлевый тампон, предварительно смочите его в перекиси водорода. Также возьмите холодный компресс, к примеру, лед или смоченную в холодной воде ткань.

Використовуйте марлеві тампони
Используйте марлевые тампоны

Сядьте в удобной позе и наклоните голову вниз слегка. Ни в коем случае не нужно забрасывать голову назад и высмаркивать носа.

После этого вложите в носовые пазухи тампоны и приложите холодный компресс. В таком положении пробудьте до 5 минут. Если за это время кровь не удалось остановить, то нужно вызвать врача.

Если кровотечение возникло на улице, то можно использовать носовой платок или другие подручные средства. Сядьте и зажмите крылья носа пальцами в течение двух минут. Если же кровь не остановилась, то нужно обратиться в травмпункт.

Затисніть крила носа
Зажмите крылья носа

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Теги: Здоровая жизнь Здоровье Лечение
Источник: 24 Канал
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