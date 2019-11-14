Как остановить Россию: мировые эксперты поделились опытом с Украиной

Возможность поднимать уровень экономики, образования и социальной защиты народа появляется только в мирных условиях. Поэтому украинские политики ищут пути восстановления стабильности на украинской земле, которая уже шестой год дает отпор гибридной агрессии России. Одним из самых профессиональных по уровню дискуссии и экспертным представительствам является Львовский форум по безопасности.

"Россия в Европе: старые ошибки или новые вызовы" – именно такой была его тема в 2019 году.

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Профессор Лондонского королевского колледжа Лоуренс Фридман – один из самых значимых звезд в экспертном созвездии форума. Ведь является одним из влиятельных исследователей военных конфликтов, геополитики и стратегии.



Лоуренс Фридман

К его мнению прислушиваются во многих высоких кабинетах, принимая стратегические решения. Поэтому вопрос евроатлантического единства, на которое обратил внимание профессор, должен стать приоритетом для Альянса.

Дебаты по вопросам безопасности в Европе теперь происходят со значительным фокусом на Россию. Уже нет иллюзий о том, что после окончания "холодной войны" не появится другая угроза,

– отметил он.

И добавил, что сегодня различия между странами-членами НАТО велики как никогда. И очень важно держаться вместе, чтобы сохранить Альянс, который выстраивался десятками лет.

Выступление Такана Илдема, помощника Генсека НАТО по публичной дипломатии, стал одним из самых интересных событий форума, проявлением солидарности с Украиной и признанием ее вклада в глобальную безопасность.



Помощник Генерального секретаря НАТО по публичной дипломатии Такан Илдем

Россия прилагает немало усилий, чтобы сломать евроатлантическую солидарность. Приобщая к этому весь свой гибридный арсенал по созданию фейков и псевдореальности. Но НАТО находит антидоты от этого яда.

Побороть пропаганду другой пропагандой – не выход. Нашей целью должно стать уничтожение фейковых новостей правдой,

– пояснил Илдем.

Кроме этого, помощник Генсека НАТО отметил, что независимая и суверенная Украина имеет определяющую роль для евроатлантической безопасности. Ведь несмотря на серьезные угрозы дома, Украина продолжает поддерживать миссии НАТО во всем мире. Все ее усилия очень ценятся каждым членом Альянса. Союзники выделили более 40 млн Евро на 10 трастовых фондов, через которые НАТО оказывает поддержку Украине.

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Действительно, уже 25 лет со времени присоединения нашей страны к программе НАТО "Партнерство ради мира", украинские военные бок о бок с коллегами из Альянса участвовали во многих миссиях. А сейчас партнеры помогают создать новую украинскую армию.

"Сейчас в Украине есть американские, канадские, польские, литовские, британские военные, которые тренируют украинских воинов. Также оказывается помощь оборудованием и техникой. Мы в свою очередь перенимаем украинский боевой опыт", – прокомментировал Бен Ходжес, командующий сухопутными войсками США в Европе в 2014-2017 годах.



Бен Ходжес

Сегодня украинцы преодолевают российскую агрессию, в частности воюя за свое право выбрать путь развития собственного государства. Об этом на Львовском форуме безопасности аргументированно доложил пятый президент Украины Петр Порошенко.

В 2013 году количество украинцев, которые поддерживают НАТО составляла 16%, сегодня – 58%. Это воля народа. Вопрос НАТО занесен в Конституцию. Я очень благодарен за то, что сегодня это является абсолютно четким и прямым указателем,

– отметил он.

Североатлантический Альянс еще раз подтвердил, что вопрос расширения организации не нуждается в посредниках. И будет решаться только НАТО и страной аспирантом. По словам Порошенко, эту инициативу подтвердил и действующий президент: Владимир Зеленский четко подчеркнул, что Украина борется за план действий по членству в НАТО.

В 2018 году на форуме эксперты предупреждали о серьезных угрозах на Азовском направлении. Впоследствии атака на украинские корабли стала подтверждением этому.

Что известно об атаке россиян в Азовском море5 ноября 2018 года пограничный корабль России в Керченском проливе протаранил буксир украинских военных. Инцидент произошел, когда украинские военные суда законно переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе.



После россияне обстреляли украинские суда, ранив 3 моряков, и захватили украинские катера "Никополь" и "Бердянск", а также буксир "Яны Капу". России удалось пленить 24 моряков. Их впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московские СИЗО. Все украинские моряки заявили следствию в РФ, что являются военнопленными.



В конце мая 2019 года Международный трибунал по морскому праву признал украинских солдат именно военнопленными и обязал Россию немедленно вернуть их на родину. Россия это проигнорировала. 7 сентября происходил обмен украинских пленников Кремля и пленных моряков и находящихся в Украине россиян.

Сегодня уже угроза всему Югу Украины и Черноморскому региону не кажется такой нереальной. Россия все больше создает проблем для судоходства в Черном море: объявляет закрытыми для стрельб огромные территории, агрессивно сопровождает все украинские военные суда, отрабатывает условные авиаудары по всем кораблям стран НАТО, заходят в черноморскую акваторию.

Россия может попытаться продолжить агрессию в сторону Юга, в сторону Азова, Черного моря. Это стратегическая цель, как мы все знаем, – отметил Марк Войжер, старший научный центр Байдена при Пенсильванском университете.

"Путину нужно Черное море, потому что Черное море означает деньги, власть и доминирование", – пояснил британский военный эксперт Глен Грант.

17 декабря 2018 года Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию в связи с милитаризацией Россией оккупированного Крыма, Черного и Азовского морей. Она призывает страну-агрессора вывести свои войска с территории полуострова и осуждает наращивание российского военного присутствия в Черном и Азовском морях.

Какие провокации РФ устраивает Украине в морях • Перед началом международных учений Sea Breeze 2019 Россия выдала международное предписание (0698/2019), которым перекрыла район на 8 тысяч квадратных километров в Черном море.

• Именно в этом районе должна быть расположена одна из локаций международных учений с участием кораблей Украины, Болгарии, Румынии, Грузии, Великобритании и США.

• Кроме того, Россия блокирует в Азовском море иностранные суда, направляющиеся в украинские порты. Время задержки кораблей может составлять более недели.

• К тому же, под Крымским мостом не могут пройти судна, высота которых составляет 33 метра и более. Поэтому украинская экономика терпит большие убытки.

НАТО, конечно, никогда не согласится превратить Черное море во внутреннее российское озеро. Ведь три черноморские страны: Турция, Румыния и Болгария – являются членами, а Украина и Грузия партнерами Альянса.

О других важных темах, которые обрабатывали эксперты в ходе форума – смотрите в программе.