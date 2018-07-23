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Как остановить старение тела: ученые открыли эффективный метод

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Как остановить старение тела
Как остановить старение тела / svidok.online

Исследователи сумели состарить мышей и омолодить их, управляя активностью генов в митохондриях.

Такое свойство обнаружили ученые из Университета Алабамы в Бирмингеме, говорится в статье с результатами исследования в журнале Cell Death & Disease.

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Они внесли в ДНК митохондрий грызунов мутацию, которая затрагивает ген POLG, кодирующий фермент ДНК-полимеразы гамма. Это соединение локализовано в митохондриях и принимает участие в репликации и репарации митохондриальной ДНК.

Повреждение гена POLG вызывает нарушение функций митохондрий, в частности, дисфункцию окислительного фосфорилирования (один из важнейших компонентов клеточного дыхания), что способствует менее эффективному запасанию энергии. А это приводит к развитию признаков старения – появлению морщин, потере волос и прочее.

В оплодотворенную яйцеклетку мышей исследователи внесли дополнительную копию гена POLG с мутацией. Эта дефектная ДНК начинает участвовать в производстве полимеразы только в присутствии антибиотика доксициклина (полусинтетический антибиотик).

via GIPHY

Доксициклин начали добавлять в пищу и воду генетически модифицированных животных, когда те имели по 8 недель. Через 2 недели приема антибиотика у мышей начали проявляться признаки старения. Черная шерсть стала седеть и выпадать, кожа начала усыхать, а позвоночник – искривляться.

Прекращение потребления доксициклина, что блокировало активность мутантной копии гена POLG, увеличивало содержание митохондриальной ДНК. Это способствовало ослаблению и почти полному исчезновению симптомов старения у грызунов.

Такое наблюдение процесса омоложения у мышей при восстановлении функции митохондрий было проведено впервые.

Что такое митохондрия? Это двухмембранная органелла, присутствующая в большинстве клеток эукариот. Их еще называют "клеточными электростанциями", потому что они превращают молекулы питательных веществ в энергию через окислительное фосфорилирование.

 

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в области медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Теги: LifeStyle Здоровье Медицина Здоровая жизнь Долголетия
Источник: 24 Канал
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