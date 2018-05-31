Как остановить старение: ученые нашли новый метод

Ученые исследовали, что "сморщивание" ядерной мембраны можно предотвратить с помощью вирусов для доставки белков ламинов, которых не хватает организму.

Такое заявление сделали исследователи из школы медицины при Университете Вирджинии, сообщает MedicalXpress.

Ядро клетки содержит ДНК, а его внутренняя мембрана покрыта ядерным ламиной – фибрилярной сеткой из белков ламинов. Эта структура контактирует с хромосомами и ядерными РНК, участвуя в регуляции активности генов и выключая их.

Читайте также: Ученые рассказали о чрезвычайной пользе медитации для организма

Образование складок в ядерной мембране клеток, которые образуются из-за дефицита ламинов, способствует развитию жировой болезни печени, диабета и других возрастных заболеваний.

Из-за складок нарушается связь оболочки с ДНК, а, соответственно, нарушается правильное функционирование клеток и активизируются нежелательные гены.

Когда ваша ядерная мембрана перестанет функционировать должным образом, она может освободить ДНК, которая должна быть отключена. Так клетка печени станет жировой. Впоследствии печень становится похожей на швейцарский сыр,

– пояснил ученый.

Но это "сморщивание" ядерной мембраны можно предотвратить с помощью вирусов для доставки недостающих белков ламинов.