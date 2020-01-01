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      Диетолог.

      Как оставаться полным энергии до и после тренировок: ценные советы

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      Будьте полны энергии даже после тренировок! / mag.103

      Что делать, если перед тренировкой вы чувствуете вялость и нехватку сил, а после сильно устаете?

      Вам не хватает углеводов, которые необходимы организму для эффективной тренировки. Под "углеводами", конечно же, подразумеваются сложные углеводы, а не пирожки и конфеты.

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      Поэтому, отличным решением будет съесть перед тренировкой (за 30-40 минут) небольшую порцию каши из цельной крупы или макарон из твердых сортов муки, или кусочек цельнозернового хлеба – углеводы придадут сил и вы сможете выложиться больше, а значит, потратите больше энергии!

      Если после тренировки вы чувствуете усталость, то можно сразу же покушать. Тем более, что если вы ели перед тренировкой за 2–2,5 часа, а сама тренировка длилась час, то скорее всего уже и пора.

      Это может быть что-то белково-углеводное (например, рыба/птица+овощи+каша). К этому приему пищи можно также добавить:

      • Фрукты/сухофрукты (во второй половине дня несладкие – киви, грейпфрут). Глюкоза – повышает уровень инсулина в крови и помогает белкам быстрее усваиваться.
      • Главное, чтобы еда после тренировки не была жирной, иначе жир отправится прямиком в депо.

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      Автор: Светлана Фус
      Теги: Новости Спорта Новости Украины Публикации Здоровое питание Новости Здоровье
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