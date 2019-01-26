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      Как острая пища и жара помогут похудеть: исследования

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      Острая пища помогает худеть
      Острая пища помогает худеть / pixabay.com

      Ученые утверждают, что жара, острая пища и физические упражнения помогают сбросить лишние килограммы.

      Установлено, что жара, физическая нагрузка и острая пища активируют в головном мозге одни и те же рецепторы – TRPV1. Как только эти "датчики" улавливают повышенную температуру тела, они дают организму сигнал снизить аппетит. К такому выводу пришли американские ученые из Медицинского колледжа имени Альберта Эйнштейна, передает Medicalxpress.

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      Влияние тепла на потребление пищи доказали с помощью эксперимента. Группу добровольцев попросили выполнять свою обычную работу в офисе, но при этом температуру воздуха в помещении повысили с 19-20 до 26-27 градусов по Цельсию.

      спека
      Жара помогает худеть//clarksvillenow.com

      В результате участники исследования стали съедать в день на 86 калорий меньше, чем при обычной температуре.

      Китайские ученые подтвердили результаты своих американских коллег. Они установили, что около 50 граммов перца чили в день снижает риск ожирения на 25%. Результаты исследования получены после изучения рациона 12 970 китайцев в возрасте от 20 до 75 лет.

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      Теги: Здоровье Здоровая жизнь Ожирение Диеты
      Источник: 24 Канал
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