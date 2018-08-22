Как освежить прическу: три варианта
Как бы ни менялась мода причесок, в тренде всегда останутся естественные и здоровые волосы. А если вы хотите освежить свой образ, читайте дальше несколько актуальных приемов.
Гладкость
Тренд на идеально гладкие волосы запустила Ким Кардашян, когда появилась на публике со стрижкой боб. Ее волосы сияли и было очень ровными. Такая прическа выглядит просто, но очень эффектно.
Читайте также: Стильные короткие стрижки на примере знаменитостей: фото
Покраска
Если вы решились не только на стрижку, но и на покраску, то обратите внимание на холодные оттенки блонда. Такие цвета сложно поддерживать, поэтому можно оставить аккуратные темные корни или сделать с помощью холодного цвета акценты, не затрагивая все волосы полностью.
Прически
Если вы не готовы к кардинальным изменениям, тогда просто попробуйте оригинальную прическу. Эксперты выделяют аккуратный хвост и интересные косы.
Высокий хвост уверенно возвращается в моду, такую прическу носят Ариана Гранде, Ким Кардашян, Белла Хадид, Бейонсе.