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Как освежить прическу: три варианта

51 Читати новину українською
Как освежить прическу
Как освежить прическу / www.instagram.com/bleachlondon

Как бы ни менялась мода причесок, в тренде всегда останутся естественные и здоровые волосы. А если вы хотите освежить свой образ, читайте дальше несколько актуальных приемов.

Гладкость

Тренд на идеально гладкие волосы запустила Ким Кардашян, когда появилась на публике со стрижкой боб. Ее волосы сияли и было очень ровными. Такая прическа выглядит просто, но очень эффектно.

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Покраска

Если вы решились не только на стрижку, но и на покраску, то обратите внимание на холодные оттенки блонда. Такие цвета сложно поддерживать, поэтому можно оставить аккуратные темные корни или сделать с помощью холодного цвета акценты, не затрагивая все волосы полностью.

 

Допис, поширений Tor (@tori_stewart93)

Прически

Если вы не готовы к кардинальным изменениям, тогда просто попробуйте оригинальную прическу. Эксперты выделяют аккуратный хвост и интересные косы.

 

Допис, поширений Luxy Hair (@luxyhair)

Высокий хвост уверенно возвращается в моду, такую прическу носят Ариана Гранде, Ким Кардашян, Белла Хадид, Бейонсе.

 

Допис, поширений Kylie (@kyliejenner)

 

Теги: LifeStyle Красота
Источник: wonderzine.com
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