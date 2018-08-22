Как освежить прическу: три варианта

Как бы ни менялась мода причесок, в тренде всегда останутся естественные и здоровые волосы. А если вы хотите освежить свой образ, читайте дальше несколько актуальных приемов.

Гладкость

Тренд на идеально гладкие волосы запустила Ким Кардашян, когда появилась на публике со стрижкой боб. Ее волосы сияли и было очень ровными. Такая прическа выглядит просто, но очень эффектно.

Читайте также: Стильные короткие стрижки на примере знаменитостей: фото

Допис, поширений Kim Kardashian West (@kimkardashian) 15 Сер 2018 р. о 7:22 PDT

Покраска

Если вы решились не только на стрижку, но и на покраску, то обратите внимание на холодные оттенки блонда. Такие цвета сложно поддерживать, поэтому можно оставить аккуратные темные корни или сделать с помощью холодного цвета акценты, не затрагивая все волосы полностью.

Допис, поширений Tor (@tori_stewart93) 8 Чер 2018 р. о 1:57 PDT

Прически

Если вы не готовы к кардинальным изменениям, тогда просто попробуйте оригинальную прическу. Эксперты выделяют аккуратный хвост и интересные косы.

Допис, поширений Luxy Hair (@luxyhair) 1 Сер 2018 р. о 1:03 PDT

Высокий хвост уверенно возвращается в моду, такую прическу носят Ариана Гранде, Ким Кардашян, Белла Хадид, Бейонсе.