Как отбирают сотрудников в рекламное агентство PlayStation: метод вас удивит

Вездесущая игра Fortnite постепенно проникает во все сферы жизни, даже туда, где ей, казалось бы, вообще не место – на образец трудоустройства. Красный диплом, золотые медали и впечатляющее рекомендательное письмо можно смело отправлять в помойку, если вам захотелось пройти стажировку в одном из парижских рекламных агентств.

Об этом сообщает PCGamesN.

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Стрессовые интервью чем-то похожи на жанр Battle Royale: обойти всех соперников, стать лучшим и получить приз в виде заветной должности. Кандидатам часто приходится сталкиваться не только с тщательной оценкой их навыков, но и со строгой проверкой их психологической стойкости. Для этого рекрутеры прибегают к безумным практикам: задают провокационные вопросы, устраивают невыносимые условия для собеседования или вовсе пытаются унизить потенциальных коллег. Впрочем, команда Dare.Win нашла более гуманный способ проверить выдержку кандидатов на должность.

Постер игры Fortnite

Всем желающим попасть на стажировку в рекламное агентство предлагают совместить собеседование с игрой в Fortnite. Кандидатам выпадает шанс скрестить геймпады с представителями компании, а HR-специалисты организации в течение часа будут задавать собеседникам вопросы, касающиеся опыта работы, увлечений и их жизни. Уровень навыков в "Королевской битве" не так важен, как непосредственно поведение геймера во время матча. Сотрудники отдела кадров считают, что поступки и реакции в шутере много говорят о человеке.

Интересно, что бои будут проходить не на привычном для большинства РС, который многие геймеры считают оптимальным для шутеров, а на PS4. Это, можно сказать, завуалированная реклама консоли: Dare.Win занимается продвижением PlayStation, вот и решил лишний раз напомнить о своем партнере.

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