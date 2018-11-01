23:09
1 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      САНКЦИИ РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ТАРИФЫ НА ГАЗ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Путинский бункер для террористов. В РФ запретили рэп-батлы
      Вєсті Кремля
      21:51, сегодня
      Вести.UA. Фиаско Гриценко. 322 высокопоставленных чиновника попали в немилость Путина
      Вєсті.UA
      19:22, сегодня
      Мыльный пузырь Каськива: захваченные земли на Закарпатье могут не вернуть даже после суда
      ЦРУ
      09:00, 31 октября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. первые ЭВМ
      Згадати все
      23:00, 30 октября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      САНКЦИИ РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ТАРИФЫ НА ГАЗ

      Как отбирали людей в санкционный список Кремля: объяснение депутатов

      128 Читати новину українською

      Россия очень странно выбрала, попавших под экономические санкции. У большинства из них вообще нет никакого бизнеса в РФ, поэтому скорее всего, Россия считает этих людей своими идейными противниками.

      О "черном списке Кремля" и их последствиях в Украине в студии 24 канала рассказали народный депутат Мустафа Найем и Владимир Парасюк.

      Читайте также: Олигархи или политики: кто больше пострадает от санкций России

      Как отметил Найем, сначала всех в заблуждение ввело название этого санкционного распоряжения, которое называется "о применении экономических санкций", ведь он не имеет ничего общего с экономикой, поскольку львиная доля этих людей вообще не имеет никакого бизнеса ни в Украине, ни тем более в России.

      Я считаю, что это список людей, которых Россия считает своими идейными противниками. По моему мнению, РФ создала этот список, поскольку должна была "хоть что-то сделать". Я не представляю, каким образом он коснется меня или моих коллег, которые не имеют ничего общего с Россией. Также интересно то, что по этим трем санкциях нам вроде запрещено выводить свои деньги и активы из России, однако не говорится ничего о запрете въезда на территорию страны-агрессора,
      – отметил Найем.

      Для меня странно, почему в этом санкционным списке нет господина Рината Ахметова. Эти санкции ударили бы по нему очень сильно, поскольку он определенно имеет бизнес в России. Также там нет многих партнеров Порошенко, в частности Игоря Кононенко.

      На вопрос, почему бизнесмена Рината Ахметова нет в санкционном списке, ответил и Владимир Парасюк:

      Я считаю, что Ахметов – это агент влияния России в Украине. То есть это один из "мостиков" через который российская агентура организует свою деятельность на территории нашего государства,
      – сказал нардеп.

      Читайте также: Список политиков Украины, которые не попали в санкционный список России

      "У Администрации Президента с Россией достаточно хороший диалог, поэтому я не удивлюсь, если эти списки координировались. Это все очень политизировано, а потому надо быть умным и не делать поспешных выводов. Что интересно, все политики, которые попали в этот список, будут иметь следующую неделю для пиара, мол, вот "я попал в этот список, я патриот", – подчеркнул Парасюк.

      Как добавил Найем, "Украина энергетически зависима от России, в том числе по топливу и по той продукции, которую требует машиностроение. Я думаю, что это желание самих бизнесменов, но это не катастрофически, поскольку они не уничтожат нашу экономику. Вопрос в другом – сможем ли мы заменить те продукты, которые мы импортируем, понимая, что так или иначе наступит день, когда Россия добавит еще санкции".

       

      Напомним, 1 ноября премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, которое вводит санкции в отношении 322 граждан и 68 компаний из Украины. Санкции ввели в отношении украинских судей, депутатов, бизнесменов, чиновников Администрации Президента Украины, глав органов исполнительной власти, компании крупнейших украинских предпринимателей, руководителей ведомств.

      Теги: Новости политики Санкции России против Украины Новости Украины Украина – Россия Новости России Ринат Ахметов Владимир Парасюк Мустафа Найем
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 1 ноября: российские санкции, визит Меркель и прорыв в деле Мазура
      сегодня , 22:52 Главные новости 1 ноября: российские санкции, визит Меркель и прорыв в деле Мазура
      Злочин століття: хто вкрав коштовності з ЦУМу в Донецьку?
      сегодня , 22:00 Злочин століття: хто вкрав коштовності з ЦУМу в Донецьку?
      Олексій Чибісов
      Лучшие игры октября 2018: обзор Red Dead Redemption, Call of Duty: Black Ops 4
      сегодня , 21:02 Лучшие игры октября 2018: обзор Red Dead Redemption, Call of Duty: Black Ops 4
      Анастасія Можаровська
      Донбасс, экономика и минские соглашения: главные тезисы встречи Меркель и Порошенко
      сегодня , 20:38 Донбасс, экономика и минские соглашения: главные тезисы встречи Меркель и Порошенко
      Олександра Кравчук
      Російські санкції проти України – не більше, ніж політичний фарс
      сегодня , 20:30 Російські санкції проти України – не більше, ніж політичний фарс
      Артем Овдієнко
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук