Как отбирали людей в санкционный список Кремля: объяснение депутатов

Россия очень странно выбрала, попавших под экономические санкции. У большинства из них вообще нет никакого бизнеса в РФ, поэтому скорее всего, Россия считает этих людей своими идейными противниками.

О "черном списке Кремля" и их последствиях в Украине в студии 24 канала рассказали народный депутат Мустафа Найем и Владимир Парасюк.

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Как отметил Найем, сначала всех в заблуждение ввело название этого санкционного распоряжения, которое называется "о применении экономических санкций", ведь он не имеет ничего общего с экономикой, поскольку львиная доля этих людей вообще не имеет никакого бизнеса ни в Украине, ни тем более в России.

Я считаю, что это список людей, которых Россия считает своими идейными противниками. По моему мнению, РФ создала этот список, поскольку должна была "хоть что-то сделать". Я не представляю, каким образом он коснется меня или моих коллег, которые не имеют ничего общего с Россией. Также интересно то, что по этим трем санкциях нам вроде запрещено выводить свои деньги и активы из России, однако не говорится ничего о запрете въезда на территорию страны-агрессора,

– отметил Найем.

Для меня странно, почему в этом санкционным списке нет господина Рината Ахметова. Эти санкции ударили бы по нему очень сильно, поскольку он определенно имеет бизнес в России. Также там нет многих партнеров Порошенко, в частности Игоря Кононенко.

На вопрос, почему бизнесмена Рината Ахметова нет в санкционном списке, ответил и Владимир Парасюк:

Я считаю, что Ахметов – это агент влияния России в Украине. То есть это один из "мостиков" через который российская агентура организует свою деятельность на территории нашего государства,

– сказал нардеп.

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"У Администрации Президента с Россией достаточно хороший диалог, поэтому я не удивлюсь, если эти списки координировались. Это все очень политизировано, а потому надо быть умным и не делать поспешных выводов. Что интересно, все политики, которые попали в этот список, будут иметь следующую неделю для пиара, мол, вот "я попал в этот список, я патриот", – подчеркнул Парасюк.

Как добавил Найем, "Украина энергетически зависима от России, в том числе по топливу и по той продукции, которую требует машиностроение. Я думаю, что это желание самих бизнесменов, но это не катастрофически, поскольку они не уничтожат нашу экономику. Вопрос в другом – сможем ли мы заменить те продукты, которые мы импортируем, понимая, что так или иначе наступит день, когда Россия добавит еще санкции".

Напомним, 1 ноября премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, которое вводит санкции в отношении 322 граждан и 68 компаний из Украины. Санкции ввели в отношении украинских судей, депутатов, бизнесменов, чиновников Администрации Президента Украины, глав органов исполнительной власти, компании крупнейших украинских предпринимателей, руководителей ведомств.