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Телеканал новостей 24 Новости Здоровая жизнь

Как отдых на природе влияет на здоровье: неожиданные факты

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Отдых на природе
Отдых на природе / unsplash.com

Всем известно, что проводить время на свежем воздухе – полезно для здоровья. И такой отдых еще и заметно положительно влияет на процессы в организме.

Об этом сообщили британские ученые из University of East Anglia, передает zdorovia. Они провели более 140 исследований, в которых приняли участие около 290 млн человек из 20 стран мира.

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Выяснилось, что отдых на природе помогает уменьшить риски развития сахарного диабета II типа, сердечно-сосудистых заболеваний, высокого артериального давления и помогает избежать преждевременной смерти.

Відпочинок на природі має серйозний вплив на здоров'я

Отдых на природе имеет серьезное влияние на здоровье

Кроме того, они выяснили, что жители городов, где много зеленых парков и скверов для прогулок, реже жалуются на плохое самочувствие. Они добавляют, что бактерии, которые живут в природе, влияют на укрепление иммунной системы.

Мы часто прибегаем к применению лекарств, когда сталкиваемся с проблемами со здоровьем. Однако полезная для здоровья окружающая обстановка все чаще признается фактором, который играет важную роль в предотвращении и лечении заболеваний,
– отметил один из авторов исследования Энди Джонс.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Теги: LifeStyle Здоровая жизнь Здоровье отдых Сердечно-сосудистые заболевания Путешествия Диабет
Источник: 24 Канал
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