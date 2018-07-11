Как отдых на природе влияет на здоровье: неожиданные факты

Всем известно, что проводить время на свежем воздухе – полезно для здоровья. И такой отдых еще и заметно положительно влияет на процессы в организме.

Об этом сообщили британские ученые из University of East Anglia, передает zdorovia. Они провели более 140 исследований, в которых приняли участие около 290 млн человек из 20 стран мира.

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Выяснилось, что отдых на природе помогает уменьшить риски развития сахарного диабета II типа, сердечно-сосудистых заболеваний, высокого артериального давления и помогает избежать преждевременной смерти.

Отдых на природе имеет серьезное влияние на здоровье

Кроме того, они выяснили, что жители городов, где много зеленых парков и скверов для прогулок, реже жалуются на плохое самочувствие. Они добавляют, что бактерии, которые живут в природе, влияют на укрепление иммунной системы.

Мы часто прибегаем к применению лекарств, когда сталкиваемся с проблемами со здоровьем. Однако полезная для здоровья окружающая обстановка все чаще признается фактором, который играет важную роль в предотвращении и лечении заболеваний,

– отметил один из авторов исследования Энди Джонс.

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