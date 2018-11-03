Как отгуляли свадьбу Гвинет Пэлтроу и Брэд Фэлчак: романтическая фотоподборка

29 сентября голливудская пара Гвинет Пэлтроу и Брэд Фелчак официально подтвердили свои отношения и устроили пышную свадьбу в окружении ближайших друзей и родственников. Свадебная церемония проходила совершенно секретно и только месяц спустя в сети появились яркие фото с праздника.

На сайте издания Goop журналисты опубликовали эксклюзивный фоторепортаж со свадьбы актрисы Пэлтроу и режиссера Фелчака, которяа состоялась на территории особняка Пелтроу в Хемптоне, штан Нью-Йорк. На ней присутствовали родственники и знаменитые актеры Голливуда – Роберта Дауни-младшего, Кэмерон Диас с мужем Бенджи Мэдденом, Стивен Спилберг (крестный Гвинет), Лив Тайлер и других.

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На территории дома Пэлтроу было размещено три шатра: первый – для свадебной церемонии, второй – для праздничного приема и третье – для обслуживания. Все действо началось с совместного завтрака, на котором гости свадьбы имели время отдохнуть и пообщаться в небольшой компании. Впоследствии состоялась официальная часть бракосочетания и уже после этого начались громкие гуляния. На 46-летней Пэлтроу было очаровательное свадебное платье белого цвета с цветочными орнаментами и фата, а на 47-летнему Бредовые Фелчаку – стильный серый костюм, белая рубашка и черный галстук. Что интересно, супруги сидели не в обособленных местах для молодоженов, а рядом со всеми гостями за одним общим столом.



Свадьба Гвинет Пэлтроу и Брэда Фэлчака



​Свадьба Гвинет Пэлтроу и Брэда Фэлчака



​Свадьба Гвинет Пэлтроу и Брэда Фэлчака

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