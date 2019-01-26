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      Ангина или фарингит: как отличить, основные симптомы и лечение

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      Как отличить ангину от фарингита - симптомы, лечение
      Как отличить симптомы ангины от фарингита / pronews.gr

      Практически каждому человеку знакома боль в горле как симптом респираторного заболевания, интенсивность которого зависит от тяжести и стадии болезни. Вызвать это состояние может или острый фарингит или ангина или их сочетание

      Заместитель главного врача, отоларинголог МЕДИЦЕНТРУ "Доктор ЛОР / ЗРЕНИЕ / НЕРВ" Елена Матюхина в эксклюзивном комментарии для Здоровья 24 назвала основные симптомы ангины и фарингита.

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      Фарингит – воспаление слизистой глотки и является одним из проявлений острой респираторной инфекции (исключение составляют хронические фарингиты).

      Сложнее ситуация может возникнуть с ангиной, или острым тонзиллитом: эта патология может быть как самостоятельной болезнью, так и проявлением инфекционного заболевания (например, скарлатины, дифтерии, инфекционнолшл мононуклеоза и т.д.). Несмотря на это ангина всегда будет протекать с поражением небных миндалин.

      Симтомы ангины и фарингита

      Основные отличия этих двух заболеваний в симптомах.

      Ангина начинается с боли в горле, усиливающаяся болезнь протекает с высокой температурой. Во время этого заболевания возникает нарушение общего состояния, особенно при появлении налетов на поверхности миндалин.

      Симтоми ангіни та фарингіту
      Симптоми ангины и фарингита

      При остром фарингите миндалины интактные, то есть без признаков острого воспаления, есть покраснение задней стенки глотки, боль в горле может иметь различную интенсивность. Существуют другие признаки респираторной инфекции – насморк, кашель, заложенность носа, слезотечение и др. Человек также может чувствовать лихорадку, ломоту в теле.

       
      Врач Елена Матюхина
      “ Эти заболевания имеют схожие симптомы, кроме того затрудняет диагностику наличие таких форм болезни, как катаральная ангина (протекает с высокой температурой, без налетов на небных миндалинах), ангина Симановского – Венсана (субфебрильная температура –, одностороннее поражение, налет может быть мизерным), кандидамикоз небных миндалин (без температуры, обильные налеты) и тому подобное."

       

      Поэтому без осмотра врача и четкого диагноза проводить терапию нельзя. Некорректная диагностика и лечение острого тонзиллита может привести к серьезным осложнениям, вплоть до смертельного исхода (при дифтерии).

       
      Субфебрильная температура – что это?
      Это период, во время которого повышается температура тела в течение длительного времени в пределах 37 °C–38°C.

      Врач отмечает, что нет специфических признаков начала фарингита и ангины. Можно только обобщить симптомы:

      1. боль,
      2. дискомфорт в горле,
      3. повышение температуры тела,
      4. накануне могло быть переохлаждение или контакт с больным.

      Как лечить ангину и фарингит

      Терапию этих состояний можно разделить на симптоматическую (приносит облегчение, но не действует на причинный фактор) и патогенетическую (влияет на непосредственную причину заболевания).

      Як лікувати ангіну та фарингіт
      Как лечить ангину и фарингит

      К симптоматическому можно отнести применение спреев, таблеток для рассасывания, леденцов с противовоспалительным, обезболивающим, антисептическим, противогрибковым действием. К местному применению, также можно отнести полоскание горла, физиопроцедуры (при нормальной температуре тела); употребление нестероидных противовоспалительных средств, антипиретиков, антигистаминных, гормональных препаратов, витаминотерапия, и тому подобное.

       
      Врач Елена Матюхина
      “ Патогенетическая терапия включает в себя использование противовирусных препаратов (например, при острых фарингитах, тонзиллофарингит, на фоне ОРВИ, ЕБВ- и ЦМВ- инфекциях, др.), антибиотиков (при бактериальном тонзиллите, ангине на фоне инфекционного мононуклеоза и т.д.), противогрибковых средств ( при кандидозном тонзиллите, тонзиллофарингит) ”.

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      Теги: Лечение Здоровье
      Источник: Здоров'я 24
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