Ангина или фарингит: как отличить, основные симптомы и лечение
Практически каждому человеку знакома боль в горле как симптом респираторного заболевания, интенсивность которого зависит от тяжести и стадии болезни. Вызвать это состояние может или острый фарингит или ангина или их сочетание
Заместитель главного врача, отоларинголог МЕДИЦЕНТРУ "Доктор ЛОР / ЗРЕНИЕ / НЕРВ" Елена Матюхина в эксклюзивном комментарии для Здоровья 24 назвала основные симптомы ангины и фарингита.
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Фарингит – воспаление слизистой глотки и является одним из проявлений острой респираторной инфекции (исключение составляют хронические фарингиты).
Сложнее ситуация может возникнуть с ангиной, или острым тонзиллитом: эта патология может быть как самостоятельной болезнью, так и проявлением инфекционного заболевания (например, скарлатины, дифтерии, инфекционнолшл мононуклеоза и т.д.). Несмотря на это ангина всегда будет протекать с поражением небных миндалин.
Симтомы ангины и фарингита
Основные отличия этих двух заболеваний в симптомах.
Ангина начинается с боли в горле, усиливающаяся болезнь протекает с высокой температурой. Во время этого заболевания возникает нарушение общего состояния, особенно при появлении налетов на поверхности миндалин.
Симптоми ангины и фарингита
При остром фарингите миндалины интактные, то есть без признаков острого воспаления, есть покраснение задней стенки глотки, боль в горле может иметь различную интенсивность. Существуют другие признаки респираторной инфекции – насморк, кашель, заложенность носа, слезотечение и др. Человек также может чувствовать лихорадку, ломоту в теле.
Поэтому без осмотра врача и четкого диагноза проводить терапию нельзя. Некорректная диагностика и лечение острого тонзиллита может привести к серьезным осложнениям, вплоть до смертельного исхода (при дифтерии).
Врач отмечает, что нет специфических признаков начала фарингита и ангины. Можно только обобщить симптомы:
- боль,
- дискомфорт в горле,
- повышение температуры тела,
- накануне могло быть переохлаждение или контакт с больным.
Как лечить ангину и фарингит
Терапию этих состояний можно разделить на симптоматическую (приносит облегчение, но не действует на причинный фактор) и патогенетическую (влияет на непосредственную причину заболевания).
Как лечить ангину и фарингит
К симптоматическому можно отнести применение спреев, таблеток для рассасывания, леденцов с противовоспалительным, обезболивающим, антисептическим, противогрибковым действием. К местному применению, также можно отнести полоскание горла, физиопроцедуры (при нормальной температуре тела); употребление нестероидных противовоспалительных средств, антипиретиков, антигистаминных, гормональных препаратов, витаминотерапия, и тому подобное.
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