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      Как отличить боль в почках от боли в позвоночнике: советы врача

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      Боль в почках и в спине: разница
      Боль в почках и в спине: разница / info-biz.com.ua

      Различить для профессионального глаза очень просто: есть ряд клинических симптомов, которые знает каждый врач, но часто заболевание почек может сочетаться с заболеваниями позвоночника и тут без медицинского образования не разобраться.

      Об этом в эксклюзивном комментарии для Здоровья 24 рассказал главный врач центра "Норимед", ортопед-травматолог Александр Гомон.

      Читайте также: Почему болит спина после сна: объяснения ортопеда

      Симптоми боли в спине и почках
      Симптом почки хребет
      Больв пояснице всегда всегда
      Обострение боли при кашле всегда всегда
      Повышенная температура тела не всегда не всегда
      Боль при смене положения не всегда не всегда

      Как видно из таблицы – симптомы могут быть смешаны, поэтому врач может провести дополнительное обследование пальпацией мышц поясницы и постукиванием по поясничной области.

      обстеження в лікаря може визначити, що болить
      Обследование у врача может определить причины боли в спине

      При пальпации лежа на животе, если виновником боли является позвоночник, будет ощущаться напряжение мышц и болезненность, возможно отдавать в ягодицу, бедро, голень или в живот. А с наклоном влево/вправо – болевые ощущения будут увеличиваться.

      А при постукивании по поясничной области, можно определить, что беспокоят почки, потому что боль будет отдавать в живот.

      Техника выполнения: кладем ладонь на больную, вероятно почку, а другой рукой слегка постукиваем по тыльной поверхности ладони.

       
      Ортопед-травматолог Александр Гомон
      “Также может быть рекомендовано дополнительное обследование в виде общего анализа мочи, УЗИ почек, рентгенография позвоночника, КТ, МРТ”.

      Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровье Лечение Медицина
      Источник: Здоров'я 24
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