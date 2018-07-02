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Телеканал новостей 24 Новости Здоровая жизнь

Как отличить ботулизм от обычного отравления: инфографика

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Как отличить ботулизм
Как отличить ботулизм / Фото из открытых источников

Недавно на Херсонщине произошел случай ботулизма – пациенту вовремя ввели протиботулинистичную сыворотку и сейчас его состояние стабильное.

Об этом сообщили в пресс-центре Министерства здравоохранения.

В связи с этим, министерство призвало областные департаменты здравоохранения придерживаться четкой инструкции для немедленного получения протиботулинистичной сыворотки.

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Также обратились и к украинцам, с просьбой не употреблять пищевые продукты, о качестве которых неизвестно.

К факторам риска относятся потребления вяленой, соленой и консервированной рыбы, консервов или изделий из мяса, если они не проходили термическую обработку перед употреблением.

Как отличить ботулизм от обычного пищевого отравления:

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Теги: Ботулизм Министерство здравоохранения Украины Здоровье Здоровая жизнь
Источник: 24 канал
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