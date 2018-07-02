Как отличить ботулизм от обычного отравления: инфографика
Недавно на Херсонщине произошел случай ботулизма – пациенту вовремя ввели протиботулинистичную сыворотку и сейчас его состояние стабильное.
Об этом сообщили в пресс-центре Министерства здравоохранения.
В связи с этим, министерство призвало областные департаменты здравоохранения придерживаться четкой инструкции для немедленного получения протиботулинистичной сыворотки.
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Также обратились и к украинцам, с просьбой не употреблять пищевые продукты, о качестве которых неизвестно.
К факторам риска относятся потребления вяленой, соленой и консервированной рыбы, консервов или изделий из мяса, если они не проходили термическую обработку перед употреблением.
Как отличить ботулизм от обычного пищевого отравления:
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