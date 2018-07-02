Как отличить ботулизм от обычного отравления: инфографика

Недавно на Херсонщине произошел случай ботулизма – пациенту вовремя ввели протиботулинистичную сыворотку и сейчас его состояние стабильное.

Об этом сообщили в пресс-центре Министерства здравоохранения.

В связи с этим, министерство призвало областные департаменты здравоохранения придерживаться четкой инструкции для немедленного получения протиботулинистичной сыворотки.

Читайте также: Ботулизм в Украине: причины, симптомы и профилактика

Также обратились и к украинцам, с просьбой не употреблять пищевые продукты, о качестве которых неизвестно.

К факторам риска относятся потребления вяленой, соленой и консервированной рыбы, консервов или изделий из мяса, если они не проходили термическую обработку перед употреблением.

Как отличить ботулизм от обычного пищевого отравления:

Другие новости, касающиеся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в области медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.