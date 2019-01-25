16:25
25 янв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      КОРЬ ВИКТОР ЯНУКОВИЧ НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЭЛА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Достойная компания для Януковича. Налог на фитнес в России
      Вєсті Кремля
      21:55, 24 января
      Вести. UA: Чем рискует Зеленский. Судный день Януковича
      Вєсті.UA
      19:53, 24 января
      Все знают, и ничего не делают: как на Харьковщине нагло разворовывают десятки гектаров леса
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Детское воспитание – на улице и дома
      Згадати все
      22:41, 22 января
      Телеканал новостей 24 Новости Лечение
      КОРЬ ВИКТОР ЯНУКОВИЧ НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЭЛА

      Как отличить бронхит от пневмонии: симптомы и лечение

      91 Читати новину українською
      Как отличить бронхит от пневмонии: признаки
      Как отличить бронхит от пневмонии / healthmolt.com

      Бронхит и пневмония – болезни, поражающие нижние дыхательные пути, однако при бронхите поражается слизистая оболочка бронхов, а при пневмонии – легочная ткань.

      Врач-пульмонолог высшей категории Медицинского центра Medicover, действительный член европейского респираторного общества (ERS) Надежда Сидорик в эксклюзивном комментарии для Здоровья 24 рассказала, как отличить бронхит от пневмонии.

      Читайте также: Все про бронхиальную астму: симптомы, лечение и причины возникновения

      Медик назвала основные симптомы бронхита:

      • кашель преимущественно сухой или малопродуктивный;
      • температура тела преимущественно держится на субфебрильных показателях (37,2°C и -37,8°C);
      • незначительный дискомфорт за грудной клеткой;
      • хрипы в груди сухого, свистящего характера, которые ощущаются над всей поверхностью легких;
      • самочувствие нарушается незначительно, интоксикационные проявления не характерны.

      Люди, які хворі на бронхіт, мають хрипи в грудях сухого, свистячого характеру

      Люди, которые больны бронхитом, имеют хрипы в груди сухого, свистящего характера

      При пневмонии температура тела достигает фебрильных показателей (38°C и выше).

       
      Пневмония – симптомы
      – кашель влажного характера с выделением мокроты, нередко гнойного характера с примесью крови;
      – боль в грудной клетке;
      – хрипы в груди имеют локальный характер, влажный;
      – выражены признаки интоксикации: усталость, тошнота, резкая слабость;
      – учащение дыхания (частоты дыхательных движений более 20 в минуту.).

      Как отличить бронхит от пневмонии

      Две болезни по-разному начинаются.

       
      Врач Надежда Сидорик
      “Бронхит, как правило, начинается постепенно, поскольку является проявлением острой вирусной инфекции. Течение, в основном, не тяжелое, не существенно влияет на общее состояние пациента и не сопровождается интоксикационными проявлениями. Пневмония чаще имеет острое начало, а течение – средней тяжести или тяжелое. Самочувствие больного значительно ухудшается и сопровождается выраженным интоксикационным".

      Чтобы определить заболевание у пациента, врач назначает ряд обследований. Среди них:

      1. общий анализ крови с лейкоцитарной формулой
      2. бактериологический анализ мокроты
      3. рентгенография органов грудной клетки в двух проекциях (прямой и боковой);
      4. спирографическое обследование;
      5. бронхоскопия (при необходимости).

      Лікар може призначити рентген органів грудної клітини

      Врач может назначить рентген органов грудной клетки

      Лечение бронхита и пневмонии

      По словам медика, преимущественно лечение бронхита не требует антибиотиков и ограничивается назначением бронхолитических, муколитических и противовоспалительных препаратов, поскольку это заболевание вызывают вирусы (гриппа, парагриппа, респираторно-синцитиальные вирусы).

       
      Врач Надежда Сидорик
      “Лечение пневмонии предусматривает обязательный прием антибиотиков широкого спектра действия в сочетании с дезинтоксикационными средствами, жаропонижающими, муколитиками. Лечение пневмонии проводится в стационарных отделениях, только легкие формы разрешается лечить амбулаторно под наблюдением семейного врача” .

      Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровье Лечение
      Источник: Здоров'я 24
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Коноплі в агрокультурі України і світу: історичний екскурс та сучасність
      сегодня , 15:02 Коноплі в агрокультурі України і світу: історичний екскурс та сучасність
      Олександр Опанасенко 240
      "Сдаться ты всегда успеешь": четыре жизненных принципа Тины Кароль
      сегодня , 13:00 "Сдаться ты всегда успеешь": четыре жизненных принципа Тины Кароль
      Юлія Девда 377
      Протести у Венесуелі: до чого тут Росія?
      сегодня , 12:01 Протести у Венесуелі: до чого тут Росія?
      Артем Овдієнко 1648
      Зеленский идет в президенты Украины: что следует знать о кандидате
      сегодня , 10:00 Зеленский идет в президенты Украины: что следует знать о кандидате
      Ігор Саджениця 104309
      Сонячна електростанція для дому: результати роботи за повний рік
      сегодня , 08:40 Сонячна електростанція для дому: результати роботи за повний рік
      Сонячна Соля 3637
      Почему болит голова в затылке и других точках: причины и советы
       5 декабря 2018 , 14:40
      Секс может лечить – практические советы от медиков
       22 сентября 2016 , 01:00 4
      Что делать, когда дергается веко
       1 сентября 2018 , 13:20
      Ученые объяснили резкое распространение онкозаболеваний в мире
       5 июня 2018 , 15:37
      Ученые стали на шаг ближе к редактированию генов человека
       9 октября 2018 , 19:31
      Напечатанный на 3D-принтере имплант помог срастить сломанный позвоночник
       16 января , 19:42
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук