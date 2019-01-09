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      Как отличить грипп от простуды: инфографика от Супрун

      52 Читати новину українською
      Грипп или простуда: симптомы
      Грипп или простуда: симптомы / leopolis.news

      Чувствуете, что начинаете болеть простудой или гриппом и не уверены, как остановить болезнь. Прежде всего, стоит обратить внимание на симптомы.

      Об этом написала исполняющая обязанности главы Министерства здравоохранения Украины Ульяна Супрун.

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      Она подчеркнула, что важно уметь отличать состояния, когда ваш организм сможет справиться с небольшой помощью и дистанционной консультацией врача, а когда обязательно нужно обратиться за осмотром к специалисту.

      Симптоми грипу та застуди
      Симптомы гриппа и простуды

      Супрун также посоветовала, что нужно делать, если вы заболели:

      1. Обычную простуду с легкими симптомами лечат только постельным режимом и обильным питьем в течение 3-5 дней. Организм вполне может справиться с вирусом сам.

      2. Для лечения гриппа или простуды, которая протекает с тяжелыми симптомами, применяют озельтамивир, занамивир и балоксавир, но только после того, как их выпишет врач.

      3. Препараты, уменьшающие боль в горле или облегчают кашель – не имеют никакой доказательной эффективности в лечении этих симптомов, а просто ненадолго могут облегчить состояние.

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      4. Температуру взрослым нужно снижать только когда она больше 38,5 градусов. Для этого лучше использовать парацетамол или ибупрофен и не превышать дозу этого лекарства.

      5. Вирусные инфекции не лечатся антибиотиками. Антибиотики выписывают только при бактериальных болезнях, когда возбудителем заболевания являются бактерии, например, при бронхите или пневмонии. Но такие препараты назначают лишь после анализа крови и обследования у врача.

      via GIPHY

      6. Некоторые симптомы являются сигналами, что оставаться дома опасно для жизни. Немедленно звоните 103, если появились – одышка, сыпь на коже, кровохарканье, синюшный оттенок кожи, рвота и диарея, боль в груди, снижение давления, замедленный пульс, аритмия, нарушение сознания или судороги.

      Больше о гриппе и простуде смотрите в видео:

      Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Медицина Лечение Здоровье Грипп в Украине Инфографика Ульяна Супрун
      Источник: Здоров'я 24
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