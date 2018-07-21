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Как отличить пищевую аллергию от непереносимости: признаки

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Как отличить пищевую аллергию от непереносимости
Как отличить пищевую аллергию от непереносимости / ar-wood.com

Часто люди могут перепутать симптомы пищевой аллергии и непереносимости, из-за чего при расстройстве желудка человек просто перестает есть продукт.

Именно поэтому необходимо определить симптомы, пишет Cosmo.

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Понять, что это аллергическая реакция, помогут такие признаки как крапивница, хрипы, сильная тошнота. В серьезных случаях у человека может быть анафилактический шок – когда у человека повышается кровяное давление и ему трудно дышать.

При анафілактичному шоку важко дихати
При анафилактическом шоке трудно дышать

Основные причины пищевой аллергии – это новая пища, дефицит витамина D и плохие бактерии. Они могут возникнуть из-за рыбы, морепродуктов, арахиса, лесных орехов, яиц, сои, молока, глютена.

Пищевая аллергия сопровождается следующими симптомами:

  1. покраснение и сыпь на коже или во рту
  2. проблемы с дыханием, хрипы;
  3. кашель;
  4. сложности с глотанием;
  5. снижение пульса;
  6. головокружение;
  7. спазмы в животе
  8. тошнота, рвота, диарея.

Реакция на пищу возникает сразу после употребления. Иногда симптомы возникают через 2 часа, и очень редко – через 6.

Лечить пищевую аллергию можно антигистаминными препаратами. При анафилактическом шоке человеку вводят гормон адреналин и другие.

Харчова алергія супроводжується запамороченням
Пищевая аллергия сопровождается головокружением

При пищевой непереносимости все симптомы связаны с пищеварительным трактом – организму не хватает нужного фермента для переваривания продукта. Его могут вызвать употребление кофе, персиков, острых специй, лука, капусты, бобов, молока, усилителей вкуса.

Основными симптомами непереносимости пищевых продуктов являются спазмы в желудке, тошнота и рвота, ощущение тяжести в желудке.

Реакция организма может быть мгновенной или отложенной на 2-24 часа и может быть не после каждого приема пищи. Облегчают симптомы пищевой непереносимости лекарства, облегчающие процесс переваривания пищи.

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Теги: LifeStyle Здоровье Лечение Аллергия
Источник: 24 Канал
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