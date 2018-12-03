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      Как отличить рациональный страх от иррационального

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      Как отличить рациональный страх от иррационального
      Как отличить рациональный страх от иррационального / goingsologoingbig.com

      Каждый человек хотя бы раз в жизни испытывал страх. Страх – это нормальная, здоровая реакция психики человека на опасность.

      Об этом пишет психолог Михаил Лабковский в Instagram.

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      Если перед человеком вьется змея, то страх, как реакция организма, вполне нормальный.

      via GIPHY

      Иррациональный или нездоровый страх возникает тогда, когда человек боится того, что еще не произошло, но может произойти. И такой страх возникает тогда, когда человек боится совсем безвредных вещей – лифтов, кошек, зеркал.

      В первом случае речь идет о тревожности, а во втором – о фобии.

       
      Тревожность – что это?
      Это особый эмоциональное состояние психического напряжения человека, которое возникает в результате предчувствия им определенной, иногда неосознанной опасности, неизбежно приближается.

      В таком случае необходимо обратиться к психологу.

      via GIPHY

      Другие новости, касающиеся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровье Психология
      Источник: 24 Канал
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