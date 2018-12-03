Как отличить рациональный страх от иррационального

Каждый человек хотя бы раз в жизни испытывал страх. Страх – это нормальная, здоровая реакция психики человека на опасность.

Об этом пишет психолог Михаил Лабковский в Instagram.

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Если перед человеком вьется змея, то страх, как реакция организма, вполне нормальный.

Иррациональный или нездоровый страх возникает тогда, когда человек боится того, что еще не произошло, но может произойти. И такой страх возникает тогда, когда человек боится совсем безвредных вещей – лифтов, кошек, зеркал.

В первом случае речь идет о тревожности, а во втором – о фобии.

Тревожность – что это? Это особый эмоциональное состояние психического напряжения человека, которое возникает в результате предчувствия им определенной, иногда неосознанной опасности, неизбежно приближается.

В таком случае необходимо обратиться к психологу.

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