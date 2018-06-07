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Как отлучить ребенка от грудного вскармливания

19 Читати новину українською
Как отлучить ребенка от груди
Как отлучить ребенка от груди / 4mama.ua

Матери, вскармливая малышей грудью, поддерживают с ними тактильный контакт, укрепляют иммунитет младенцев и дают им все важные элементы для полноценного развития.

Но когда малыш взрослеет, наступает время отлучать его от грудного вскармливания, передает Мiridei.

Чтобы для ребенка это было наименее болезненно, медики рекомендуют привлекать его к выполнению обычных бытовых дел: мойка посуды, полоскания вещей после стирки, развешивание мокрого белья, уборка дома и другое.

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Это поможет не только воспитать у ребенка трудолюбие, организованность и ответственность, но и даст ему понять, что он является неотъемлемой и важной частью семьи.

Коли малюк почне вимагати груди – залучайте його до виконання побутових справ
Когда малыш начнет требовать грудь – привлекайте его к выполнению бытовых дел

 

Еще один способ – игры. Ведь после года малыш лучше усваивает информацию через игровую форму. Танцуйте с малышом, разговаривайте с ним от имени игрушки, устраивайте прятки, складывайте мозаику и прочее.

Когда ребенок снова начнет требовать грудь – попробуйте отвлечь внимание вкусной едой: предлагайте малышу интересно выложенные фрукты на тарелке, выкладывайте смешные фигурки. Так приемы пищи будут особенно интересны для малыша и со временем он забудет о кормлении грудью.

Это лишь несколько вариантов для отвлечения внимания ребенка от груди. Поэтому проявляйте фантазию и используйте любые интересные занятия или объекты. Впоследствии, малыш привыкнет к альтернативе маминой груди, и вы сможете пройти этап отлучения без особых проблем – легко и естественно.

Відволікайте увагу дитини від грудей смачною їжеюОтвлекайте внимание ребенка от груди вкусной едой

К слову, недавно было зафиксировано, что впервые в истории мужчина, который стал женщиной, вскармливает ребенка грудным молоком.

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Теги: Беременность и дети Здоровье Дети
Источник: 24 Канал
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