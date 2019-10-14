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      Как отмечают День защитника в Украине: главные события – фото, видео

      63 Читати новину українською
      День защитника Украины
      День защитника Украины / ukrinform.ua

      Украинцы сегодня, 14 октября, отмечают День защитника Украины. Еще утром в разных городах страны начались празднования: проходят концерты, патриотические марши и акции.

      Всего в Украине на 14 октября запланировано около 300 мероприятий. Безопасность и порядок на мероприятиях будут охранять тысячи правоохранителей.

      К теме: День Защитника Украины: как украинских воинов поздравляют политики

      Что происходит в Киеве?

      Президент Владимир Зеленский с женой Еленой почтили минутой молчания погибших украинских защитников у Стены памяти павших в Киеве. Они возложили цветы и зажгли лампадки у мемориала.


      Владимир и Елена Зеленские почтили погибших украинских защитников

      Также в столице проходит акция в поддержку приговоренного в Италии до 24 лет тюрьмы нацгвардейца Виталия Маркива. Активисты собрались возле МИД Украины, а тогда маршем отправились в итальянское посольство, требуя справедливого суда для узника.


      Марш в поддержку Виталия Маркива в Киеве / фото: 24 канал (Анна Брыкова)

      Около 13 часов возле Офиса Президента началась неполитическая акция "Защити украинцев Донбасса". Участие в ней принимают несколько сотен человек, которые держат сине-желтые и красно-черные флаги.


      Акция протеста под ОПУ в Киеве​  / фото BBC News Ukrainian

      Как отмечают в Харькове?

      В день Защитника Украины в Харькове открыли памятник, посвященный памяти погибших защитников. На церемонию пришли военные, ветераны АТО, родные погибших героев, общественные активисты и другие.

      На самом монументе есть только одна надпись – "Герои не умирают".


      Монумент погибшим защитникам Украины в Харькове / фото УИНП Харьков

      Марш во Львове

      Во Львове активисты вышли с протестом к Дню защитников Украины под стены Львовской ОГА. Они выступают против формулы Штайнмайера и призывают не допустить капитуляции в войне против России.

      Впоследствии протестующие прошли маршем по улицам города, а впереди колонны несли большой баннер со словами "Слава защитникам – нет капитуляции!".


      Марш "Нет капитуляции" во Львове / фото 24 канал, Андрей Костюк

      Львовяне вышли на протест "Нет капитуляции": видео

       

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      Автор: Наталья Боднар
      Теги: Новости политики Новости Киева Новости Украины Дань защитника Украины Новости Харькова Владимир Зеленский Виталий Маркий
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