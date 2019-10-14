Как отмечают День защитника в Украине: главные события – фото, видео

Украинцы сегодня, 14 октября, отмечают День защитника Украины. Еще утром в разных городах страны начались празднования: проходят концерты, патриотические марши и акции.

Всего в Украине на 14 октября запланировано около 300 мероприятий. Безопасность и порядок на мероприятиях будут охранять тысячи правоохранителей.

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Что происходит в Киеве?

Президент Владимир Зеленский с женой Еленой почтили минутой молчания погибших украинских защитников у Стены памяти павших в Киеве. Они возложили цветы и зажгли лампадки у мемориала.



Владимир и Елена Зеленские почтили погибших украинских защитников

Также в столице проходит акция в поддержку приговоренного в Италии до 24 лет тюрьмы нацгвардейца Виталия Маркива. Активисты собрались возле МИД Украины, а тогда маршем отправились в итальянское посольство, требуя справедливого суда для узника.



Марш в поддержку Виталия Маркива в Киеве / фото: 24 канал (Анна Брыкова)

Около 13 часов возле Офиса Президента началась неполитическая акция "Защити украинцев Донбасса". Участие в ней принимают несколько сотен человек, которые держат сине-желтые и красно-черные флаги.



Акция протеста под ОПУ в Киеве​ / фото BBC News Ukrainian

Как отмечают в Харькове?

В день Защитника Украины в Харькове открыли памятник, посвященный памяти погибших защитников. На церемонию пришли военные, ветераны АТО, родные погибших героев, общественные активисты и другие.

На самом монументе есть только одна надпись – "Герои не умирают".



Монумент погибшим защитникам Украины в Харькове / фото УИНП Харьков

Марш во Львове

Во Львове активисты вышли с протестом к Дню защитников Украины под стены Львовской ОГА. Они выступают против формулы Штайнмайера и призывают не допустить капитуляции в войне против России.

Впоследствии протестующие прошли маршем по улицам города, а впереди колонны несли большой баннер со словами "Слава защитникам – нет капитуляции!".



Марш "Нет капитуляции" во Львове / фото 24 канал, Андрей Костюк

Львовяне вышли на протест "Нет капитуляции": видео

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