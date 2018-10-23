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      Как относиться к астрологии и пророчествам: объяснения психолога

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      Как относиться к астрологии и пророчествам
      Как относиться к астрологии и пророчествам / snob.ru

      К астрологии, различным прогнозам, картам Таро и подобным вещам необходимо относиться максимально спокойно.

      Об этом написал психолог Михаил Лабковский в своем Instagram.

      "Меня периодически спрашивают, как я отношусь ко всяких там предсказаниям, астрологии, Таро и так далее. Отвечаю. Верю ли я, что существуют люди (или методы), способные (и позволяющие) видеть невидимое? Видимо, да", – написал Михаил.

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      И несмотря на это, по его мнению, в этих прогнозах о том, как изменится жизнь человека, просто нет смысла. Кроме того, это может серьезно навредить психике.

      Я вижу опасность: во-первых, в том, чтобы полностью снять с себя ответственность за свою жизнь и переложить ее на что-то другое (на звезды, обстоятельства, "высшие силы"). Во-вторых – давайте будем честными, вся эзотерическая сфера основывается на тревожности. На том, что человек боится жить, принимать решения, управлять своей судьбой. Это сфера, по-сути, обслуживающая страхи и тревожность, сомнения, уныние в себе,
      – отметил психолог.

      Поэтому не стоит серьезно воспринимать все прогнозы и относиться к ним спокойно. Но если астрология отзывается тревогой, страхом, беспокойством и другими негативными эмоциональными появлениями – не стоит этим увлекаться.

      Лабковський отметил, что в основе всех эзотерических учений лежит воля самого человека, поэтому что бы там не нагадали – все в руках человека.

      Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: LifeStyle Здоровье Психология Здоровая жизнь
      Источник: 24 Канал
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