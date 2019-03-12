Как относятся в Украине к России и в России к Украине: некоторые результаты соцопроса удивляют

В феврале 2019 года в Украине хорошо или очень хорошо относились к России 57% украинцев, зато по ту сторону границы хорошо или очень хорошо относилось к Украине 34% населения.

Об этом свидетельствуют данные социологического опроса, проведенного совместно Киевским международным институтом социологии и российской негосударственной исследовательской организацией "Левада-Центр".

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Согласно результатам исследования, кроме вышеупомянутых 57%, плохо или очень плохо относились до 27% граждан Украины, 17% не определились, а положительно воспринимают граждан России 77% украинцев. Зато руководство России положительно рассматривают лишь 13% (в основном это жители востока и Донбасса). Как подчеркивают социологи, позитивное отношение к России обусловлено преимущественно позитивным отношением к россиянам (гражданам России).

Относительно России, то здесь хуже относились к Украине и украинцам (57% против 34% – разница в 23 процентных пункта), чем это делали в самой Украине в отношении россиян. В частности, в стране-агрессоре, кроме тех 34%, о которых есть информация выше, плохо или очень плохо к украинцам относились 55%, а не определились 10%. В то же время процент тех, кто считает, что Украина должна быть независимой от России, за год не изменился – таких людей здесь насчитывается 87%.

В целом к украинцам (граждан Украины) положительно относились 82% россиян, а к руководству Украины – 7%. По словам специалистов, это демонстрирует, что россияне лучше относятся к украинцам, чем украинцы к россиянам на 7 процентных пунктов. Аналогично с Украиной позитивное отношение россиян к Украине связано с позитивным отношением к украинцам.

Кроме того, по сравнению с февралем 2018 года, количество тех, кто желает закрытых границ с Россией, уменьшилась с 44% до 39%, а число лиц, кто желает независимых взаимоотношений, но без границ и таможен, наоборот выросло – с 44% до 48%. В России же, по сравнению с мартом 2018 года, тоже уменьшилось количество желающих закрытых границ с Украиной – было 39%, а стало 25%. Правда, увеличилось количество желающих объединиться в одну страну – 10% против 17%.

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Как считает генеральный директор КМИС Владимир Паниотто, существенное улучшение отношения украинцев к России и россиян может быть связано с предвыборной кампанией и активизацией работы пророссийских политических сил и телевизионных каналов.

Что известно об опросе Киевского международного института социологии?

КМИС проводил опрос с 8 по 20 февраля. Методом личного интервью было опрошено 2042 респондента, проживающих в 110 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме АР Крым). А в Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями. Статистическая погрешность выборки не превышает: 3,3% для показателей близких к 50%, 2,8% — для показателей близких к 25%, 2,0% — для показателей близких к 10%, 1,4% — для показателей близких к 5%.

Что известно об опросе "Левада-центра"?

В России похожий опрос по репрезентативной выборке населения России, 1600 человек в возрасте 18 лет и старше, продолжался в период 15-20 февраля. Исследование происходило в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Происходило оно на дому у респондентов методом личного интервью. Статистическая погрешность выборки 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50%, 2,9% — для показателей, близких к 25% / 75%, 2,0% — для показателей, близких к 10% / 90%, и 1,5% — для показателей, близких к 5% / 95%.