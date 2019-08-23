Как отпраздновали День флага в Украине: фото и видео

Отмечали День флага не только в столице. Государственный флаг взвился во всех городах Украины. На торжественные мероприятия пригласили военных, нацгвардейцев и детей.

Львов

Под торжественные выстрелы сальвы и государственный гимн во Львове подняли флаг Украины. Несколькометровый флаг к флагштоку поднесла рота почетного караула Национальной Академии Сухопутных войск Украины.

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"Мы помним 90-е годы, когда первые флаги появлялись на 1 мая. Когда нас разгоняли с нашими флагами. Позже, накануне провозглашения независимости, когда внесли флаг в Верховную Раду наши депутаты – это был для нас очень знаменательный день", – рассказал представитель общественной организации Александр Волошинский.

В этот праздничный день также во Львове открыли уникальный Мемориал Героям Небесной Сотни. Интересно, что на площади есть стела, на которой выгравированы имена героев и их портреты.

Харьков

В Харькове 15-летие украинского флага как государственного символа отметили танцевальным флешмобом. Участников – более сотни. Гимнасты и танцоры выступали с сине-желтой символикой.

На площади Конституции, где все и происходило, собрались более тысячи зрителей.



Флаг на главной площади Харькова

Символично, что под флагами вышли военные, курсанты и кадеты, а также известные и юные харьковские спортсмены. Именно благодаря спортивным победам государственный флаг реет в разных странах.



Военные на праздновании Дня флага

Одесса

А в Одессе уже традиционно огромный флаг развернули на Потемкинской лестнице. 28 метров длиной и 15 – в ширину. На его изготовление понадобилась неделя кропотливой ручной работы и десятки метров ткани.

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Волонтеры, студенты военно-морской академии и рядовые одесситы пронесли знамя по лестнице. Как символ свободного и независимого государства.



Украинский флаг на Потемкинской лестнице

Как гражданка Украины выполняю свой гражданский долг, почитание атрибутов нашего государства, а во-вторых, поддерживаю наших одесситов, в этом прекрасном мероприятии,

– отметила участница акции Наталья Бадий.

А в День Независимости Украины тысячи людей в вышиванках создадут на Потемкинской лестнице живую цепь, чтобы зафиксировать рекорд Украины.

Тернополь

Торжественные мероприятия состоялись на Театральной площади, на которую пришли несколько сотен тернополян и большинство из них были в вышиванках. Поднимали флаг руководители города, области и военные Нацгвардии.



Празднование в Тернополе

Смотрите видео, как поднимали флаг в Тернополе:

Интересно! День флага в Украине отмечают 23 августа. Этот праздник относительно новый, его начали праздновать с 2004 года, хотя сам сине-желтый стяг с древности является символом украинцев. Первое официальное признание сине-желтого флага как украинского народа состоялось 22 марта 1918 года. Тогда Центральная Рада приняла Закон, утвердив сочетание желтого и голубого цветов как стяг Украинской Народной Республики.