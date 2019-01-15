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      Как отрастить бороду: советы врача

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      Как отрастить бороду
      Как отрастить бороду / pixabay.com

      Многие мужчины все чаще задаются вопросом, как быстро отрастить бороду, ведь борода и усы не только подчеркивают индивидуальность, при должном уходе выглядят очень стильно, но и помогают избежать частого бритья, что занимает драгоценное время.

      Об этом сообщила врач-трихолог Оксана Илькив.

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      Врча-трихолог Оксана Илькив
      “Во-первых: нужно знать, что с появлением щетины начинаются зуд, раздражение и прыщи, что доставляет немало неприятных моментов. Во-вторых: волосы на лице растут неравномерно, с разной скоростью, что может придавать мужчине неопрятный вид. В-третьих: многие мужчины просто не знают, как правильно отрастить бороду, и этот факт останавливает при первых же неудачах”.

      Нужно знать, что лучшими друзьями мужчины в этом деле являются:

      Правильное питание

      Волос состоит из протеина, поэтому нужно выбирать продукты с наибольшим его содержанием: говядина, куриное мясо, морская рыба. Она, как и орехи, яйца, оливки, шпинат и брокколи, повышает уровень мужского гормона тестостерона. В молочных продуктах содержится много кальция, очень важного для здоровья. Продуктов, содержащих сою, напротив, следует избегать.

      Відрощування бороди
      Для лучшего роста бороды нужно наладить питание

      Витамины и минералы

      Лучшими помощниками для отращивания бороды будут цинк, фосфор, кальций и рыбий жир. Стимулировать рост волос также будут бета-каротин и биотин. Можно также совместить с физ.процедурами такими как: лазеротерапия, криомассаж, массаж и банальное расчесывание бороды несколько раз на день, что увеличит и улучшит кровоснабжение фолликул.

       
      Врач- трихолог Оксана Илькив
      “Также силовые тренировки ускоряют рост волос на теле и лице путем активной секреции организмом тестостерона и гормона роста. Кроме прочего, существует мнение, что регулярный секс и даже предвкушение секса заставляют волосы расти быстрее. Полноценный сон очень важен для лучшего роста бороды, так как для этого организм должен успевать отдыхать и восстанавливаться.”

      Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровье Здоровая жизнь Красота Мужское здоровье
      Источник: Здоровье 24
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