Как отрастить бороду: советы врача

Многие мужчины все чаще задаются вопросом, как быстро отрастить бороду, ведь борода и усы не только подчеркивают индивидуальность, при должном уходе выглядят очень стильно, но и помогают избежать частого бритья, что занимает драгоценное время.

Об этом сообщила врач-трихолог Оксана Илькив.

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Врча-трихолог Оксана Илькив “Во-первых: нужно знать, что с появлением щетины начинаются зуд, раздражение и прыщи, что доставляет немало неприятных моментов. Во-вторых: волосы на лице растут неравномерно, с разной скоростью, что может придавать мужчине неопрятный вид. В-третьих: многие мужчины просто не знают, как правильно отрастить бороду, и этот факт останавливает при первых же неудачах”.

Нужно знать, что лучшими друзьями мужчины в этом деле являются:

Правильное питание

Волос состоит из протеина, поэтому нужно выбирать продукты с наибольшим его содержанием: говядина, куриное мясо, морская рыба. Она, как и орехи, яйца, оливки, шпинат и брокколи, повышает уровень мужского гормона тестостерона. В молочных продуктах содержится много кальция, очень важного для здоровья. Продуктов, содержащих сою, напротив, следует избегать.



Для лучшего роста бороды нужно наладить питание

Витамины и минералы

Лучшими помощниками для отращивания бороды будут цинк, фосфор, кальций и рыбий жир. Стимулировать рост волос также будут бета-каротин и биотин. Можно также совместить с физ.процедурами такими как: лазеротерапия, криомассаж, массаж и банальное расчесывание бороды несколько раз на день, что увеличит и улучшит кровоснабжение фолликул.

Врач- трихолог Оксана Илькив “Также силовые тренировки ускоряют рост волос на теле и лице путем активной секреции организмом тестостерона и гормона роста. Кроме прочего, существует мнение, что регулярный секс и даже предвкушение секса заставляют волосы расти быстрее. Полноценный сон очень важен для лучшего роста бороды, так как для этого организм должен успевать отдыхать и восстанавливаться.”

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