Как отрастить бороду: советы врача
Многие мужчины все чаще задаются вопросом, как быстро отрастить бороду, ведь борода и усы не только подчеркивают индивидуальность, при должном уходе выглядят очень стильно, но и помогают избежать частого бритья, что занимает драгоценное время.
Об этом сообщила врач-трихолог Оксана Илькив.
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Нужно знать, что лучшими друзьями мужчины в этом деле являются:
Правильное питание
Волос состоит из протеина, поэтому нужно выбирать продукты с наибольшим его содержанием: говядина, куриное мясо, морская рыба. Она, как и орехи, яйца, оливки, шпинат и брокколи, повышает уровень мужского гормона тестостерона. В молочных продуктах содержится много кальция, очень важного для здоровья. Продуктов, содержащих сою, напротив, следует избегать.
Для лучшего роста бороды нужно наладить питание
Витамины и минералы
Лучшими помощниками для отращивания бороды будут цинк, фосфор, кальций и рыбий жир. Стимулировать рост волос также будут бета-каротин и биотин. Можно также совместить с физ.процедурами такими как: лазеротерапия, криомассаж, массаж и банальное расчесывание бороды несколько раз на день, что увеличит и улучшит кровоснабжение фолликул.
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