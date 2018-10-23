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      Как отрастить роскошные волосы: пять советов

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      Как отрастить волосы
      Как отрастить волосы / StyleCaster

      Каждая женщина мечтает о здоровых и красивых волосах. А чтобы отрастить длинные волосы, есть несколько способов, которые позволят ускорить рост волос.

      Избавляйтесь от секущихся кончиков

      Бьюти-эксперты рекомендуют регулярно подстригать секущие кончики волос, пишет Vogue. Так, по словам парикмахера Вернона Франсуа, снятие нескольких миллиметров на кончиках позволяет волосам не расслаиваться.

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      Увлажнение

      Увлажняйте волосы питательным кондиционером, особенно, если у вас окрашенные волосы.

      "Особое внимание стоит уделять кончикам, так как это самая сухая часть волос, а увлажняющее средство снижает ломкость", – объясняет Франсуа.

      Массаж

      Еще один эффективный способ отрастить длинные волосы – интенсивно массировать кожу головы во время мытья шампунем.

      Массаж стимулирует волосяные луковицы и увеличивает приток крови, что положительно отражается на росте волос.

      Пересмотрите питание

      Эксперты советуют перейти на сбалансированное питание, чтобы получить густую шевелюру.

      Американский диетолог Мария Марлов рекомендует есть продукты, богатые железом, цинком, витамином С, витамины группы В и омега-3 для укрепления и роста волос.

      Также специалисты советуют восполнять недостаток витаминов в рационе пищевыми добавками.

      Шелковая наволочка

      Бьюти-эксперты считают, что лучше спать на шелковой наволочке, поскольку она не сушит волосы и уменьшает трение.

      Теги: LifeStyle Здоровье Красота
      Источник: 24 Канал
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