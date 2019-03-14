Как отреагировал Порошенко на возмущение мира из-за легализации незаконного обогащения в Украине

Президент Украины Петр Порошенко отреагировал на волну возмущения, которая прокатилась в мировых медиа после легализации незаконного обогащения.

Об этом рассказал в своем видеоблоге "Право на достоинство" автор, глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин в прямом эфире 24 канала.

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По словам Шабунина, ответ Порошенко был такой: "Хочу разочаровать чиновников, которые думают, что вследствие этого решения Конституционного суда они смогут избежать ответственности. Этого не произойдет, потому что отменена уголовная ответственность, а незаконное обогащение никто не отменял".

Ответственность отменена, а незаконное обогащение – нет. То есть незаконно обогащаться можно и дальше, а ответственности за это не будет. Я не знаю, или это у Порошенко приступ добродетели, или он это просто на автомате проговорил. Но сказал он чистую правду – незаконное обогащение для них никто не отменял – только ответственность за него,

– отметил Шабунин.

Глава Центра противодействия коррупции отметил, что у Порошенко была еще одна острая цитата из этого заявления: "Но ответственность ... за незаконное обогащение, будет. В том числе уголовная ответственность. Никто не избежит ответственности. Решение Конституционного суда никак не защитит коррупционеров, если Верховная Рада поддержит предложение Президента".



Ответ Порошенко на возмущение по легализации незаконного обогащения

Однако Шабунин уверяет, что это откровенная ложь. "Даже если прямо завтра Рада примет идеальную формулировку статьи о наказании за незаконное обогащение – все имущество приобретенное до того момента – не сможет быть предметом преступления. То есть наказать за него будет просто невозможно", – ответил он.

И добавил, что Президент Украины манипулируют, утверждая, что найдутся другие статьи, которые компенсируют уничтоженную ответственность за незаконное обогащение.

Видео полного выпуска видеоблога "Право на достоинство" с Виталиеш Шабуниным за 14 марта 2019: