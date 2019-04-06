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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ

      Как отреагировал украинский бизнес и иностранные инвесторы на результаты первого тура выборов

      67 Читати новину українською

      По информации социологов, лишь половина избирателей знают, за кого они будут голосовать во втором туре. Другие же, и особенно это касается предпринимателей, – планируют сделать свой выбор после дебатов. Что именно беспокоит бизнес, и что обещают Петр Порошенко и Владимир Зеленский за их голоса, узнали журналисты 24 канала.

      Президентские выборы-2019 проходят демократично. Что не очень привычно. Хотя граждане Украины себе не изменили.

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      Как и в прошлом, большинство голосовали не "за", а "против" определенного кандидата, выбирая "меньшее зло". И выбрали. И так, что часть избирателей схватилась за сердце, а бизнес – за головы.

      "Через три недели снова идти голосовать... А мне совсем непонятно, что два лидера гонки хотят сделать в стране", – написал президент компании "Киевстар" Петр Чернышов.

      "Не знаю, как вы, но я до сих пор так и не понял, как они нами планируют руководить", – отметил совладелец холдинга "Молочный альянс" Александр Деркач.

      Украинский бизнес не доверяет ни одному из кандидатов. В случае победы Порошенко опасаются, что коррупция приобретет новые масштабы. А при Зеленском будет потеряна и та экономическая стабильность, которую удалось получить после кризиса 2014 – 2015 годов.

      Украинские институты, украинская экономика еще довольно хрупкие. Хочется верить, что они переживут этот праздник демократии,
      – заявил преподаватель Киево-Могилянской бизнес-школы Валерий Пекар.

      А вот иностранные инвесторы результатом первого тура наоборот довольны. Они так обрадовались проигрышу Юлии Тимошенко с ее "Новым курсом" для украинской экономики, что кредиты Украины на внешних рынках даже подешевели.

      В первую очередь потому, что ее экономическая программа, она очень сильно не совпадает с ожиданиями МВФ, который является основным кредитором Украины, относительно того, что Украина должна сделать в ближайшее время,
      – подчеркнул руководитель аналитического отдела инвесткомпании Concorde Capital Александр Паращий.

      В следующие три года Украина должна вернуть около 30 миллиардов долларов долга. Денег нет. Поэтому планирует занять 10 миллиардов на погашение старых кредитов у Международного валютного фонда. Что важно, ни программа Порошенко, ни Зеленского – не противоречат договоренностям с МВФ.

      обіцянки кандидатів

      Порошенко в следующую пятилетку обещает сфокусироваться на развитии аграрного и ІТ-секторов, инфраструктуры, туризма и машиностроения. Зеленский хочет предоставить персональные гарантии крупным инвесторам. А начинающим предпринимателям обещает помочь, снизив налоги. Порошенко снова пообещал отменить налог на прибыль, заменив налогом на выведенный капитал.

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      То же гарантирует и Зеленский. Да и в остальном их программы очень и очень похожи. Оба кандидата хотят избавиться от зависимости от иностранного газа, развивать внутреннее производство и экспорт, открыть рынок земли, а также вывести бизнес из тени.

      обіцянки кандидатів

      "Начнем с того, кого мы видели рядом с господином Зеленским. Я не буду говорить о том, кто там прячется где-то – мы не знаем. Мы видим команду "Квартал-95". Так что я бы не очень надеялся, что они построят украинскую экономику. И мы видим двух бывших министров, которые лично у меня вызывают уважение тем, что они сделали", – отметил преподаватель Эдинбургской бизнес-школы Иван Компан.

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      В программах кандидаты дают обещания, но не объясняют, как именно достигнут поставленных целей. Поэтому западные партнеры и инвесторы не обращают внимания на них. А требуют от Зеленского представить официально свою команду еще до второго тура. Ведь за экономический рост отвечает не президент, а правительство и парламент. И там у Порошенко свои люди. Зеленский влияния на решение Кабинета Министров или Верховной Рады не будет иметь, если его Зе-команда не победит на парламентских выборах в сентябре.

      Украинский бизнес также ожидает дебаты кандидатов, чтобы услышать ответы на свои вопросы.

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      Автор: Леся Выговская
      Теги: Новости Украины Новости политики Бизнес Выборы Президента 2019 Петр Порошенко Владимир Зеленский
      Источник: 24 канал
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