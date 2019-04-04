Как отреагировали у Зеленского на информацию о российских правах на ролик относительно дебатов

В команде кандидата в президенты Владимира Зеленского считают дискредитацией информацию о том, что права на ролик относительно его дебатов с Петром Порошенко принадлежит российской компании. Также здесь заверили, что только они являются собственниками всего контента, который в своих роликах использует победитель первого тура выборов.

Такое заявление пресс-служба Владимира Зеленского сделала в комментарии 24 каналу.

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Мы считаем информацию о якобы предоставленных правах на защиту авторского контента, использованного в ролике Владимира Зеленского относительно предвыборных дебатов, компании Kedoo Entertainment Russia очередной беспомощной и скучной попыткой дискредитации. Только команда Владимира Зеленского является правомерным владельцем всего аудиовизуального контента, который используется в видеороликах и других видео- и аудиопродуктов, которые произведены и транслируются в рамках избирательной кампании Владимира Зеленского,

– отметили представители новоиспеченного политика.

Также в пресс-службе Зеленского заявили, что только его команда может принимать решение о предоставлении разрешений и правах использования со стороны третьих лиц вышеупомянутой продукции.

"Поэтому любые претензии от других компаний к пользователям интернета или СМИ являются безосновательными и неправомерными". – констатировали в команде Зеленского.

Кроме того, здесь посоветовали тем ресурсам, которые получили предупреждение о предвыборных роликах с Зеленским, не обращать на них внимания, или оспаривать по правилам площадки, где был размещен соответствующий материал.