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      Как отсутствие половой жизни влияет на здоровье

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      Как отсутствие половой жизни влияет на здоровье
      Как отсутствие половой жизни влияет на здоровье / historitejetes.com

      Существует миф, что якобы отсутствие половой жизни плохо влияет на здоровье женщины – она чаще болеет и у нее возникают другие проблемы.

      И известный гинеколог Наталья Лелюх в комментарии 24 каналу рассказала, чем на самом деле грозит отсутствие секса.

      Читайте также: Об "эрозии", девственность и от чего лечит секс: интервью с гинекологом Натальей Лелюх

      Она отметила, что отсутствие полового партнера и регулярных половых отношений не означает отсутствие оргазма.

      Плохо для женского здоровья тогда, когда есть желание и нет оргазма. Половое влечение не является базовой потребностью. Базовые потребности – безопасность, еда, сон и реализация в обществе.

      Базові потреби – це безпека, їжа, сон і реалізація в суспільстві

      Базовые потребности – безопасность, еда, сон и реализация в обществе

      И стоит понимать, что секс не всегда связан даже с продолжением рода.

      Плохо, когда есть большое желание и нет его реализации. Тогда происходит классическая депривация, и это будет влиять и на здоровье, и на сон, и на общественное состояние,
      – отметила гинеколог.

      На желание, которое возникает в голове, влияет несколько факторов – религиозные предпочтения, воспитание, наличие детских травм. Некоторые люди имеют больше желания, некоторые меньше.

      Деякі люди мають більше бажання, деякі менше

      Некоторые люди имеют больше желания, некоторые меньше

      Проблема возникает, когда не реализуются желания женщины. И для их реализации не обязательно нужен мужчина. Гинеколог отмечает, что женщина сама может реализовать собственные сексуальные потребности.

      И утверждение, что "волосы на руках вырастут" – вполне ерунда.

      Наталья Лелюх объясняет, что не нужно бояться реализовать собственные желания, хуже, коли эти желания нереализованные.

      Что такое депривация?
      Это такое психологическое состояние, при котором человек не может реализовать жизненные потребности, к примеру, половое влечение, прием пищи, сон, и прочее.

      Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе ​Здоровье.

      Теги: Здоровье Психология Женское здоровье
      Источник: 24 канал
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