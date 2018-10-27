Как отсутствие половой жизни влияет на здоровье

Существует миф, что якобы отсутствие половой жизни плохо влияет на здоровье женщины – она чаще болеет и у нее возникают другие проблемы.

И известный гинеколог Наталья Лелюх в комментарии 24 каналу рассказала, чем на самом деле грозит отсутствие секса.

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Она отметила, что отсутствие полового партнера и регулярных половых отношений не означает отсутствие оргазма.

Плохо для женского здоровья тогда, когда есть желание и нет оргазма. Половое влечение не является базовой потребностью. Базовые потребности – безопасность, еда, сон и реализация в обществе.

Базовые потребности – безопасность, еда, сон и реализация в обществе

И стоит понимать, что секс не всегда связан даже с продолжением рода.

Плохо, когда есть большое желание и нет его реализации. Тогда происходит классическая депривация, и это будет влиять и на здоровье, и на сон, и на общественное состояние,

– отметила гинеколог.

На желание, которое возникает в голове, влияет несколько факторов – религиозные предпочтения, воспитание, наличие детских травм. Некоторые люди имеют больше желания, некоторые меньше.

Некоторые люди имеют больше желания, некоторые меньше

Проблема возникает, когда не реализуются желания женщины. И для их реализации не обязательно нужен мужчина. Гинеколог отмечает, что женщина сама может реализовать собственные сексуальные потребности.

И утверждение, что "волосы на руках вырастут" – вполне ерунда.

Наталья Лелюх объясняет, что не нужно бояться реализовать собственные желания, хуже, коли эти желания нереализованные.

Что такое депривация?

Это такое психологическое состояние, при котором человек не может реализовать жизненные потребности, к примеру, половое влечение, прием пищи, сон, и прочее.

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