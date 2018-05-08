Как отсутствие секса влияет на организм: тревожные симптомы

Секс приносит не только много положительных эмоций, но и пользу для здоровья. Он снижает уровень кортизола (гормона стресса), приводит в норму давление, улучшает производительность.

Недостаток секса негативно влияет на здоровье и самочувствие человека, пишет Men's life.

Какие симптомы возникают при недостатке секса

Ухудшается состояние иммунной системы

Некоторые эксперты утверждают, что у людей, которые не занимаются сексом, ухудшается состояние иммунной системы – они чаще и дольше болеют, и их не обходят стороной сезонные эпидемии.

Читайте также: Как регулярный секс влияет на здоровье: интересные факты

У людей с насыщенной половой жизнью иммунитет лучше на 33% по сравнению с теми, у кого секс отсутствует.

Растет уровень стресса

Секс способствует выработке серотонина (гормона счастья). Когда с интимной жизнью дела обстоят плохо, количество гормона счастья снижается, а уровень гормона стресса растет. В результате человек становится склонным к стрессовым ситуациям и болезненно на них реагирует.

Исследования показали, что после секса люди быстрее и легче справляются со стрессовыми ситуациями.

Ухудшается самооценка

Без секса люди начинают чувствовать себя менее привлекательными для себя и других. Нередко пропадает уверенность в себе.

Появляются проблемы с возбуждением

Когда секс случается редко и нерегулярно, у мужчин появляются проблемы с эрекцией – или будет отсутствовать в нужный момент, или же заранее может произойти.

Читайте также: Как избежать преждевременной эякуляции у мужчин: действенный метод

Повышается вероятность онкологических процессов в простате

Представители науки из Америки в сфере урологии считают, что длительное отсутствие секса повышает вероятность появления злокачественных образований в простате.

Ухудшается сексуальное влечение

Длительное воздержание от секса приводит к снижению либидо. Мозг думает, что если секса нет, то и не нужно мучить тело желаниями, если их нельзя удовлетворить.

У женщин ослабевают стенки влагалища возникают гинекологические болезни

Из-за длительного отсутствия секса в области таза может застаиваться кровь. Это грозит появлением неприятных гинекологических заболеваний – фибромы, кисты, аднексит.

Гормональный дисбаланс

Дисбаланс гормонов появляется и у мужчин, и у женщин.

У мужчин появляются кожные высыпания, проявления агрессии и синдром навязчивых состояний. У женщин начинает меньше вырабатываться коллагена, как результат – наступает преждевременное старение организма.

Читайте также: Сексуальная зависимость: что это такое и как с этим бороться

К тому же, отсутствие секса повышает риск увеличения веса (попытки заесть неудовлетворенные сексуальные желания), возникает бессонница и появляется склонность к употреблению спиртного.