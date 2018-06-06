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Как отвращение к определенным вещам влияет на здоровье: неожиданные факты

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6 ассоциаций, которые вызывают у людей отвращение
6 ассоциаций, которые вызывают у людей отвращение / huffingtonpost.com

Ученые выделили шесть тем, которые вызывают отвращение у людей, а также объяснили, что отвращение к происходящему, еде или вещам является защитой организма от болезней.

Об этом свидетельствуют результаты исследований психолога Вела Кертиса и его коллег из Лондонской школы гигиены и тропической медицины, опубликованные в журнале Royal Society's Philosophical Transactions B.

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По словам ученых, чувство отвращения возникает из-за стремления организма защититься от инфекции, поскольку отвращение вызывают те предметы, которые связаны с опасными болезнями и путями их передачи.

Ученые рассмотрели 30 инфекционных заболеваний различной природы и их характерные проявления. К ним они придумали соответствующие ситуации: "В углу кухни вы нашли мертвую мышь", "Вы раздавили улитки голой ногой", "Вы пожали руку бездомному", "В лифте тесно, и вы чувствуете, как сосед дышит прямо вам на кожу" и другое.

Эти ситуации добровольцы должны были оценить по степени отвращения. В результате исследования ученые выделили ключевые с отвращением ассоциации.

6 основных ассоциаций, которые вызывают отвращение:
- грязное тело и плохая гигиена;
- животные, способны стать переносчиками инфекций;
- некоторые виды полового поведения (в частности, промискуитет);
- необычный, нетипичный внешний вид человека;
- раны и другие видимые признаки болезни;
- испорченная еда.

Таким образом, чувство отвращения предохраняет организм от различных инфекций. На это также влияет и возраст, ведь младенцы почти не испытывают отвращения, а с возрастом оно растет. Что интересно, женщины обычно более брезгливые, чем мужчины.

В нашем прошлом за детьми следили только матери, так что им нужно было быть особенно брезгливыми, чтобы и самим не заболеть,
– отметил психолог.

via GIPHY

Бельше новостей, которые касаются лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в области медицины и многого другого – читайте в разделе Здоровье.

Теги: LifeStyle Дети исследования Здоровье Медицина Здоровая жизнь Психология
Источник: 24 Канал
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