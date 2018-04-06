Как палестинский лидер Арафат вывел терроризм на новый уровень жестокости

В ноябре 2012 года в Рамалле, в 20 километрах на север от Иерусалима, останки лидера Палестины Ясира Арафата извлекли из могилы. Через 8 лет после смерти на эксгумации настояла жена раиса – Суха Тауиль. Она убеждена, что мужа убили, и хочет доказать это на основании новой экспертизы.

Внимание мира приковано к медикам, которые должны развеять конспирологические теории вокруг последних часов палестинского лидера. Одного из крупнейших радикалов 20-го века.

"То что мы не нашли яда, еще не значит, что его не существует. Потому что только 60% нашли в крови. Было очевидно, что это все же яд, но мы хотели быть на 100% уверены Возможно, мы и найдем другой яд, если же нет – это будет самая большая тайна Ближнего Востока во все времена, – прокомментировала вдова Суха Тауиль.

Читайте также: Диктаторы. Испорченный властью педант Рафаэль Леонидас Трухильо

К экспертизе привлекли международную группу ученых из Франции, России и Швейцарии. Они должны были развеять многочисленные мистификации, которыми обросла смерть Арафата. В октябре 2004-го здоровья 75-летнего президента Палестинской автономии внезапно ухудшилось

"В октябре мы обратили внимание что он все меньше времени проводит в кабинете и все больше спит. Через две недели зашел к нему и был шокирован: он очень похудел и потерял половину веса. На лице появились отеки и бляшки", – отметил советник лидера Палестины.

Ясира Арафата срочно вывезли во Францию и положили в военный госпиталь Перси под Парижем. Через две недели его жизнь внезапно оборвалась.

Инфаркт спровоцировала загадочная инфекция, которую медики не могли идентифицировать. В 2012 году им выпал еще один шанс. Решение об эксгумации появилось случайно. Швейцарские медики, которые изучали вещи Арафата на запрос телеканала "Аль Джазира", обнаружили на них остатки радиационной яда – Полония-210.

Всем известно, что полонием обладают лишь несколько стран. Это уже является доказательством того, что Израиль, который входит в этот клуб, может быть причастен к смерти Арафата,

– прокомментировал член Организации освобождения Палестины Васель абу Юсеф.

Обвинения палестинцев израильтяне встретили с каменным лицом.

"Когда в 2004-м году я был советником на то время премьер-министра Израиля Ариэля Шарона, он и все мы четко понимали, что Ясир Арафат доживает свои последние дни. Шарон объяснил всем своим советникам, всем, кто был в правительстве, и мне, в частности, что Израиль никоим образом не должен быть причастным к смерти, которая приближалась", – убежден бывший пресс-секретарь правительства Израиля Раанан Гиссин.

Свежие выводы экспертизы после эксгумации Арафата ждали так, будто это могло повлиять на решение арабо-израильского конфликта.

Современное арабо-израильское противостояние уходит корнями концу 40-х годов XX века. В ООН разработали план создания на территории исторической Палестины двух отдельных мононациональных государств – израильского и арабского. Иерусалим должен был стать международным городом под нейтральным управлением ООН.

Больше о противостоянии арабов и израильтян смотрите в программе.