11:46
6 апр 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
17°C
17°C 6°C
  • суббота
    11°C 4°C
  • воскресенье
    14°C 2°C
  • понедельник
    16°C 4°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ИВАН БУБЕНЧИК ПАСХА НАЗАР ХОЛОДНИЦКИЙ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Золотая кнопка Навального. Хитрая месть Эрдогана
Вєсті Кремля
22:27, 5 апреля
Вести.UA. Теория лжи Тимошенко. Полиграф, который не прошла Савченко
Вєсті.UA
22:24, 5 апреля
Резиденции послов, гольф-клубы для дипломатов: кто стоит за хищением столичной земли
ЦРУ
09:45, сегодня
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 марта
Вспомнить Всё. Кружки и секции: как выглядел детский досуг
Згадати все
23:41, 5 апреля
Телеканал новостей 24 Программы Диктаторы
ИВАН БУБЕНЧИК ПАСХА НАЗАР ХОЛОДНИЦКИЙ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Как палестинский лидер Арафат вывел терроризм на новый уровень жестокости

Диктаторы 36 Читати новину українською

В ноябре 2012 года в Рамалле, в 20 километрах на север от Иерусалима, останки лидера Палестины Ясира Арафата извлекли из могилы. Через 8 лет после смерти на эксгумации настояла жена раиса – Суха Тауиль. Она убеждена, что мужа убили, и хочет доказать это на основании новой экспертизы.

Внимание мира приковано к медикам, которые должны развеять конспирологические теории вокруг последних часов палестинского лидера. Одного из крупнейших радикалов 20-го века.

"То что мы не нашли яда, еще не значит, что его не существует. Потому что только 60% нашли в крови. Было очевидно, что это все же яд, но мы хотели быть на 100% уверены Возможно, мы и найдем другой яд, если же нет – это будет самая большая тайна Ближнего Востока во все времена, – прокомментировала вдова Суха Тауиль.

Читайте также: Диктаторы. Испорченный властью педант Рафаэль Леонидас Трухильо

К экспертизе привлекли международную группу ученых из Франции, России и Швейцарии. Они должны были развеять многочисленные мистификации, которыми обросла смерть Арафата. В октябре 2004-го здоровья 75-летнего президента Палестинской автономии внезапно ухудшилось

"В октябре мы обратили внимание что он все меньше времени проводит в кабинете и все больше спит. Через две недели зашел к нему и был шокирован: он очень похудел и потерял половину веса. На лице появились отеки и бляшки", – отметил советник лидера Палестины.

Ясира Арафата срочно вывезли во Францию и положили в военный госпиталь Перси под Парижем. Через две недели его жизнь внезапно оборвалась.

Инфаркт спровоцировала загадочная инфекция, которую медики не могли идентифицировать. В 2012 году им выпал еще один шанс. Решение об эксгумации появилось случайно. Швейцарские медики, которые изучали вещи Арафата на запрос телеканала "Аль Джазира", обнаружили на них остатки радиационной яда – Полония-210.

Всем известно, что полонием обладают лишь несколько стран. Это уже является доказательством того, что Израиль, который входит в этот клуб, может быть причастен к смерти Арафата,
– прокомментировал член Организации освобождения Палестины Васель абу Юсеф.

Обвинения палестинцев израильтяне встретили с каменным лицом.

"Когда в 2004-м году я был советником на то время премьер-министра Израиля Ариэля Шарона, он и все мы четко понимали, что Ясир Арафат доживает свои последние дни. Шарон объяснил всем своим советникам, всем, кто был в правительстве, и мне, в частности, что Израиль никоим образом не должен быть причастным к смерти, которая приближалась", – убежден бывший пресс-секретарь правительства Израиля Раанан Гиссин.

Свежие выводы экспертизы после эксгумации Арафата ждали так, будто это могло повлиять на решение арабо-израильского конфликта.

Современное арабо-израильское противостояние уходит корнями концу 40-х годов XX века. В ООН разработали план создания на территории исторической Палестины двух отдельных мононациональных государств – израильского и арабского. Иерусалим должен был стать международным городом под нейтральным управлением ООН.

Больше о противостоянии арабов и израильтян смотрите в программе.

Теги: ООН Новости Израиля терроризм
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Как украсить дом к Пасхе: 10 небанальных идей с фото
сегодня, 09:00 Как украсить дом к Пасхе: 10 небанальных идей с фото
Олена Булан 2462
Чому
сегодня, 08:41 Чому "не прижилися" НАЗК, САП та інші: як нас зневірюють
Андрій Вігірінський 876
Шерше ля штраф: французский режиссер требует с украинской журналистки 7500 евро
5 апреля, 22:05 Шерше ля штраф: французский режиссер требует с украинской журналистки 7500 евро
Наталія Лебідь 351
Стартовали продажи бюджетного смартфона Panasonic Eluga Ray 550: характеристики, цена
5 апреля, 21:03 Стартовали продажи бюджетного смартфона Panasonic Eluga Ray 550: характеристики, цена
563
Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
5 апреля, 20:00 Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
Яніна Ткачук 285721
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук