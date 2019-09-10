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      Как партия Порошенко уволила Ройтбурда с должности директора Одесского художественного музея

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      Почему партия Порошенко уволила Ройтбурда с должности директора Одесского художественного музея
      Почему партия Порошенко уволила Ройтбурда с должности директора Одесского художественного музея / ТСН

      4 сентября в Одессе депутаты областного совета проголосовали за увольнение с должности директора Одесского художественного музея, известного художника Александра Ройтбурда. Хотя он за время своего руководства музеем добился обновления и расширения коллекции музея.

      Он также организовал ремонт выставочных залов и кровли, которая хронически протекала, из-за чего экспозиции часто заливало водой, рассказывает журналист и автор в своём видеоблоге "Право на правду" Дмитрий Гнап.

      Читайте также: В Одессе уволили руководителя художественного музея: люди вышли на протесты

      Журналист рассказал, что Ройтбурду удалось если не полностью превратить заброшенный музей на европейское художественное заведение, то, по крайней мере, максимально приблизить к этому, поскольку люди начали туда массово ходить и продажи билетов выросли в несколько раз.

      Но депутаты областного совета не оценили стараний художника и сняли его с должности. И здесь примечательная деталь: за снятие Ройтбурда проголосовали в массе своей депутаты порошенковской "Солидарности", трухановской партии "Доверяй делам" и "Оппозиционного блока". Вот так партия Порошенко в очередной раз доказала свое плодотворное сотрудничество с пророссийскими силами не только в Верховной Раде, но и в Одессе,
      – отметил Гнап.

      По его словам, эта ситуация поражает цинизмом, ведь Александр Ройтбурд все эти годы публично поддерживал Петра Порошенко.

      "Например, на президентских выборах Ройтбурд был доверенным лицом Порошенко по одному из одесских избирательных округов. А вот что художник писал в своем Фейсбуке перед первым туром выборов: "Хоть меня и спрашивают, но в здравом уме и твердой памяти буду голосовать за Порошенко. Со всеми его плюсами и минусами, нельзя же такую ​​страну коту под хвост!", – сообщил автор видеоблога.

      Гнап добавил, что через две недели после первого голосования Александр Ройтбурд написал: "Во втором туре все равно буду голосовать за Порошенко. Со всеми его плюсами и минусами. Я же не крыса, чтобы бежать с корабля, даже если есть шанс, что он утонет".

      Корабль Порошенко, в конце концов, таки начал тонуть, и художник Ройтбурд на нем оказался балластом, который быстро сбросили, чтобы еще немного побыть на плаву. Но если известный художник оказался ненужным патриотам из партии экс-президента, то его достижения оценили обычные граждане, которые организовали митинг в поддержку Ройтбурда с требованием вернуть его на должность руководителя Одесского художественного музея,
      – подытожил Гнап.

      Смотрите видео полного выпуска видеоблога Дмитрия Гнапа "Право на правду" за 9 сентября 2019

      Что известно об Александре Ройтбурде?
      Он – успешный художник, чьими работами восхищается весь мир. В 2018 году он решил изменить Одесский художественный музей, привлекая к этому инвесторов. За 1,5 года работы директора возросло количество посетителей музея, а в его стенах проводят экспозиции, которые посещают другие деятели искусства, в частности, писатель Сергей Жадан.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Петр Порошенко Новости Одессы Видеоблоги
      Источник: 24 канал
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