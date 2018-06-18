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Как переименование Крыма в Тавриду может повлиять на и без того напряженную ситуацию

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Еще один способ давления на крымских татар. На полуострове продвигают идею с переименовыванием Крыму в Тавриду. Идею якобы выдвинула местная община греков. Однако озвучил ее депутат созданного оккупантами парламента. Как продвижение этой идеи может повлиять на и без того напряженную ситуацию в Крыму.

Республика Крым – Таврида. Греки, проживающие на полуострове, хотят, чтобы он назывался именно так. Такое мнение озвучил руководитель региональной национально-культурной автономии греков Иван Шонус. Он депутат так называемого крымского парламента. Мол, на протяжении многих веков полуостров назывался Таврика и вошел в состав России не иначе как Таврическая губерния.

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"Греки принесли на остров цивилизацию, и название было греческим. Долгое время остров назывался Тавридой, поэтому никого не обижая, зная, что есть такие прецеденты в России, как Северная Осетия – Алания, Якутия (Саха), согласно Крым тоже заслуживает исторически называться Республика Крым – Таврида. Мы выступаем с инициативой свершения этого факта", – отметил руководитель Крымской региональной национально-культурной автономии греков Иван Шонус

Крымчанин Сергей Громенко говорит, что используются условные "политические греки", чтобы организовать промоцию, продвижение этого вопроса. У крымских татар Россия отобрала 250 лет назад государственность, теперь будут отбирать само название "Крым".

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Говорит, воплотить идею в жизнь, не удастся. На переименование просто не хватит средств. А вот нервы крымским татарам, которые и так чувствуют себя изгоями на своей земле, такие заявления испортят. Коренное население полуострова ежедневно подвергается притеснениям.

Это невозможность обучения на родном языке, невозможность участвовать в государственном управлении, невозможность просто зарабатывать деньги на жизнь. Параллельно с попыткой подмены названий идет попытка выдавливания отсюда коренного населения, украинцев, проукраинского населения,
– отметила председатель Центральной избирательной комиссии Курултая крымскотатарского народа Заир Смедли.

Поэтому идею с переименованием полуострова воспринимают не иначе, как попытку давления. А пока крымские татары ежедневно вынуждены быть настороже. Ведь никогда не знают, когда в их дома придут с обысками российские силовики. Задерживают на оккупированном полуострове без суда и следствия едва ли не каждый день.

Автор: Марина Молька
Теги: Новости Украины Греция Новости Крыма Аннексия Крыма
Источник: 24 канал
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