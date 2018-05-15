Как переселенцы из Донбасса добиваются своих пенсий, которых их лишили из-за подозрений СБУ

В 2016 году из-за подозрений СБУ без пенсии оказались тысячи вынужденно перемещенных лиц, мол, те проживают на неподконтрольной территории. А, как известно, таким пенсионерам Украина решила деньги выплатить после освобождения.

Переселенец Сергей Ваганов прошел семь кругов ада, чтобы получить законное. Дончанин является известным фотографом, работы которого публикует издание The Guardian. Он переехал в Мариуполь еще в 2014 году. Тогда же оформился как переселенец и в августе 2017 получал пенсию по инвалидности.

Читайте также: То, что власть игнорирует права переселенцев, заставляет нас выходить на митинг, – активист

Но выплаты прекратили. Ваганов пошел в суд и все-таки вернул деньги через девять месяцев.

Мои юристы выиграли эту битву, но мы не выиграли войну, ведь есть еще тысячи людей таких, как я, но без юридической поддержки,

– рассказал Ваганов.

Цифры впечатляют: около 150 тысяч пенсионеров на неподконтрольной территории уже несколько лет не получают заработанных пенсий, поскольку не имеют статуса переселенцев.

"Наш закон предусматривает, что ответственность за происходящее на оккупированной территории, несет оккупант", – отметил министр социальной политики Андрей Рева.

Читайте также: В Германии заявили, что готовы принять 10 тысяч беженцев

Казалось бы, на мирной территории у переселенцев не должно быть проблем с выплатами. Но в 2016 году пенсий лишили даже тех, кто их получал. Механизм запустила 365-тая и постановление правительства. Из-за нее сотни тысяч людей оказались в списках Службы безопасности, потому что находились на неподконтрольной территории более 60 дней. Но уже вскоре ситуация может в корне измениться.

На днях Верховный Суд постановил возобновить выплату пенсии женщине, которая потеряла ее из-за списка СБУ. В фонде "Право на защиту", юристы которой вели это дело, празднуют маленькую победу.

Это дело не является уникальным, именно поэтому оно и стало образцовым, потому что когда Донецкий окружной суд осуществил представление на Верховный, то к ним в течение месяца поступило 226 аналогичных дел,

– прокомментировала координатор БФ "Право на защиту" Юлия Трало.

И это только в одном из судов страны. На самом деле, таких дел тысячи. Решение Верховного Суда должно ускорить рассмотрение аналогичных дел. Если не будет апелляции, всю пенсию, которую женщина не получала больше года, ей выплатят в течение месяца. Пока решение не вступит в законную силу, похожие дела не рассматривают.

Юлия Трало также добавила, что основной задачей является изменение действующего законодательства. Для того, чтобы был выработан порядок, чтобы люди не проходили эти верификации, выдавали себя за переселенцев и умирали в 10-километровых очередях на КПП.

Читайте также: Пенсионный фонд сделал работающим пенсионерам денежный подарок

Отстаивать свои права в суде решаются не все, и государство этим пользуется. Вследствие переселенцев Пенсионный фонд ежегодно экономит миллиарды государственных гривен. Вместо того, чтобы облегчить процедуру оформления выплат, государство ее затрудняет. Не в силах разобраться самостоятельно, люди обращаются за юридической помощью к профильным организациям.

Пока на горе пытаются решить проблему, страдают простые украинцы.

В профильном Министерстве успокаивают: после освобождения оккупированных территорий, людям выплатят пенсии за весь период. Но пенсионеры в это не верят.

Нет никаких гарантий, что власть не придумает для переселенцев еще какой-то квест, головоломку, которую нужно будет разгадывать своими нервами, здоровьем и энергией,

– добавил Сергей Ваганов.

Многие переселенцы уже умерли, так и не дождавшись своих законных выплат. Скольким повезет дожить до освобождения из-под оккупанта – неизвестно.