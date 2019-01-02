Как пережить праздники в семейном кругу без ущерба для психического здоровья: психотерапевт

Рождественские праздники – это прекрасное и ужасное время, когда тысячи взрослых по всему миру возвращаются туда, где они выросли, к своим родным и близким. Но если с "прекрасным" все более-менее понятно (это и встреча с родителями, и детские воспоминания, и ощущение уюта), то почему вдруг "ужасное"?

Об этом в эксклюзивном комментарии для Здоровья 24 рассказала психотерапевт Ольга Климентович.

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Психотерапевт Ольга Климентович “Если за несколько дней до Нового года вас никогда не поглощала непонятная грусть или тревога , то вам очень повезло. Ну, а если вдруг поглощала, то этот текст вам точно пригодится. Потому что речь в нем пойдет о психологической регрессии, которая и заставляет нас чувствовать себя "не очень", возвращаясь в родной дом”.

Редактор The Guardian Оливер Бурккеман, размышляя на волнующую тему, говорит, что если человек может оставаться сосредоточенным и спокойным на семейных торжествах по случаю Рождественских праздников, то он, вероятно, способен на это и во всех других ситуациях. Психологи утверждают, что в воссоединении семьи, со старыми друзьями или знакомыми, и даже локацией, с которой связано наше прошлое, есть общая проблема.

Праздничная регрессия – настолько универсальный опыт, что даже психологи, которые много лет специализируются на коррекции более серьезных состояний своих клиентов, говорят о том, что ее "просто нужно пережить". Тем временем, подготовка к ситуации, хотя бы моральная, способна сделать ее менее разрушительной за счет удаления компонента неожиданности. Так, вам все равно будет грустно и тревожно. Но если вы примете тот факт, что это случится, негативные эмоции, скорее всего, очень быстро уступят место положительным.

Почему появляется праздничная регрессия

Специалисты говорят, что в основном ощущение регрессии связано с тем, что условно на праздничную неделю мы снова возвращаемся в свои юные годы. А этот возраст у каждого человека был наполнен приятными событиями. Не говоря уже о том, что подростковый период в принципе сложно назвать лучшим этапом взросления. Здесь речь идет исключительно об эмоциональном возвращении. А также о том, что в среднем те 20 лет, которые вы провели в этом доме, позволили сделать семейный стиль общения и вашу роль в нем постоянными, объясняет психотерапевт Мари Хартвелл-Уокер (Marie Hartwell-Walker).

Дополнительным фактором риска в этом случае станет обстановка: например, если вы спите в той же комнате, где спали, когда были ребенком, или если вы чувствуете, что аромат дома ничуть не изменился с того времени, как вы из него уехали.

Как можно этому помочь

Погружение в ситуацию из детства, удачно вытесненную вами, не только создает ту непонятную тревогу, но и дает возможность избавиться от страхов.

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Стоит отметить несколько ключевых моментов:

Просмотр ситуации. В этот момент приходит понимание причин возникновения страха. Действует схема: "Теперь я тебя вижу – ты не такой страшный, как казался!" Нас всегда пугает что-то непонятное и неизвестное, а при просмотре ситуации этот момент нивелируется, соответственно, градус негативных переживаний снижается.



Семейные праздники могут быть стрессом для человека

Перепроживание ситуации. Перепрожить – это как завершить событие и оставить его в прошлом, но с выводами с позиции взрослого.

Получение опыта. Ведь событие вам дано не для того, чтобы вы, страдая, тащили в течение жизни этот страх, а для того, чтобы осознать что-то важное и необходимое для себя нынешнего.

Погружение в прошлое исцеляет от хронических заболеваний, с которыми врачи "устали не справляться". Часто они сами отправляют таких пациентов к психотерапевтам для того, чтобы найти ответы на вопросы, чего "добивается" психика, провоцируя симптомы психосоматики.

Психотерапевт Ольга Климентович “Один из интересных методов, которые предлагают специалисты, заимствованный из сферы "воплощенного познания" – теория, которая предполагает, что разум нужно рассматривать в его взаимосвязях с физическим телом, которое в свою очередь взаимодействует с окружающей средой. И здесь они советуют занять "взрослую позу", когда вы сидите, стоите или даже лежите. Нет никакой гарантии, что это поможет. Но схема выглядит очень просто, так что почему бы не попробовать”.

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