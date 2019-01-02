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      Как пережить праздники в семейном кругу без ущерба для психического здоровья: психотерапевт

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      Как пережить семейные праздники без стресса
      Как пережить семейные праздники без стресса / guce.oath.com

      Рождественские праздники – это прекрасное и ужасное время, когда тысячи взрослых по всему миру возвращаются туда, где они выросли, к своим родным и близким. Но если с "прекрасным" все более-менее понятно (это и встреча с родителями, и детские воспоминания, и ощущение уюта), то почему вдруг "ужасное"?

      Об этом в эксклюзивном комментарии для Здоровья 24 рассказала психотерапевт Ольга Климентович.

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      Психотерапевт Ольга Климентович
      “Если за несколько дней до Нового года вас никогда не поглощала непонятная грусть или тревога, то вам очень повезло. Ну, а если вдруг поглощала, то этот текст вам точно пригодится. Потому что речь в нем пойдет о психологической регрессии, которая и заставляет нас чувствовать себя "не очень", возвращаясь в родной дом”.

      Редактор The Guardian Оливер Бурккеман, размышляя на волнующую тему, говорит, что если человек может оставаться сосредоточенным и спокойным на семейных торжествах по случаю Рождественских праздников, то он, вероятно, способен на это и во всех других ситуациях. Психологи утверждают, что в воссоединении семьи, со старыми друзьями или знакомыми, и даже локацией, с которой связано наше прошлое, есть общая проблема.

      via GIPHY

      Праздничная регрессия – настолько универсальный опыт, что даже психологи, которые много лет специализируются на коррекции более серьезных состояний своих клиентов, говорят о том, что ее "просто нужно пережить". Тем временем, подготовка к ситуации, хотя бы моральная, способна сделать ее менее разрушительной за счет удаления компонента неожиданности. Так, вам все равно будет грустно и тревожно. Но если вы примете тот факт, что это случится, негативные эмоции, скорее всего, очень быстро уступят место положительным.

      Почему появляется праздничная регрессия

      Специалисты говорят, что в основном ощущение регрессии связано с тем, что условно на праздничную неделю мы снова возвращаемся в свои юные годы. А этот возраст у каждого человека был наполнен приятными событиями. Не говоря уже о том, что подростковый период в принципе сложно назвать лучшим этапом взросления. Здесь речь идет исключительно об эмоциональном возвращении. А также о том, что в среднем те 20 лет, которые вы провели в этом доме, позволили сделать семейный стиль общения и вашу роль в нем постоянными, объясняет психотерапевт Мари Хартвелл-Уокер (Marie Hartwell-Walker).

      Дополнительным фактором риска в этом случае станет обстановка: например, если вы спите в той же комнате, где спали, когда были ребенком, или если вы чувствуете, что аромат дома ничуть не изменился с того времени, как вы из него уехали.

      Как можно этому помочь

      Погружение в ситуацию из детства, удачно вытесненную вами, не только создает ту непонятную тревогу, но и дает возможность избавиться от страхов.

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      Стоит отметить несколько ключевых моментов:

      Просмотр ситуации. В этот момент приходит понимание причин возникновения страха. Действует схема: "Теперь я тебя вижу – ты не такой страшный, как казался!" Нас всегда пугает что-то непонятное и неизвестное, а при просмотре ситуации этот момент нивелируется, соответственно, градус негативных переживаний снижается.

      Різдво
      Семейные праздники могут быть стрессом для человека

      Перепроживание ситуации. Перепрожить – это как завершить событие и оставить его в прошлом, но с выводами с позиции взрослого.

      Получение опыта. Ведь событие вам дано не для того, чтобы вы, страдая, тащили в течение жизни этот страх, а для того, чтобы осознать что-то важное и необходимое для себя нынешнего.

      Погружение в прошлое исцеляет от хронических заболеваний, с которыми врачи "устали не справляться". Часто они сами отправляют таких пациентов к психотерапевтам для того, чтобы найти ответы на вопросы, чего "добивается" психика, провоцируя симптомы психосоматики.

       
      Психотерапевт Ольга Климентович
      “Один из интересных методов, которые предлагают специалисты, заимствованный из сферы "воплощенного познания" – теория, которая предполагает, что разум нужно рассматривать в его взаимосвязях с физическим телом, которое в свою очередь взаимодействует с окружающей средой. И здесь они советуют занять "взрослую позу", когда вы сидите, стоите или даже лежите. Нет никакой гарантии, что это поможет. Но схема выглядит очень просто, так что почему бы не попробовать”.

      Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Новогодние праздники Публикации Здоровье Статьи Психология
      Источник: Здоров'я 24
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