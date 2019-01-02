Как пережить праздники в семейном кругу без ущерба для психического здоровья: психотерапевт
Рождественские праздники – это прекрасное и ужасное время, когда тысячи взрослых по всему миру возвращаются туда, где они выросли, к своим родным и близким. Но если с "прекрасным" все более-менее понятно (это и встреча с родителями, и детские воспоминания, и ощущение уюта), то почему вдруг "ужасное"?
Об этом в эксклюзивном комментарии для Здоровья 24 рассказала психотерапевт Ольга Климентович.
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Редактор The Guardian Оливер Бурккеман, размышляя на волнующую тему, говорит, что если человек может оставаться сосредоточенным и спокойным на семейных торжествах по случаю Рождественских праздников, то он, вероятно, способен на это и во всех других ситуациях. Психологи утверждают, что в воссоединении семьи, со старыми друзьями или знакомыми, и даже локацией, с которой связано наше прошлое, есть общая проблема.
Праздничная регрессия – настолько универсальный опыт, что даже психологи, которые много лет специализируются на коррекции более серьезных состояний своих клиентов, говорят о том, что ее "просто нужно пережить". Тем временем, подготовка к ситуации, хотя бы моральная, способна сделать ее менее разрушительной за счет удаления компонента неожиданности. Так, вам все равно будет грустно и тревожно. Но если вы примете тот факт, что это случится, негативные эмоции, скорее всего, очень быстро уступят место положительным.
Почему появляется праздничная регрессия
Специалисты говорят, что в основном ощущение регрессии связано с тем, что условно на праздничную неделю мы снова возвращаемся в свои юные годы. А этот возраст у каждого человека был наполнен приятными событиями. Не говоря уже о том, что подростковый период в принципе сложно назвать лучшим этапом взросления. Здесь речь идет исключительно об эмоциональном возвращении. А также о том, что в среднем те 20 лет, которые вы провели в этом доме, позволили сделать семейный стиль общения и вашу роль в нем постоянными, объясняет психотерапевт Мари Хартвелл-Уокер (Marie Hartwell-Walker).
Дополнительным фактором риска в этом случае станет обстановка: например, если вы спите в той же комнате, где спали, когда были ребенком, или если вы чувствуете, что аромат дома ничуть не изменился с того времени, как вы из него уехали.
Как можно этому помочь
Погружение в ситуацию из детства, удачно вытесненную вами, не только создает ту непонятную тревогу, но и дает возможность избавиться от страхов.
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Стоит отметить несколько ключевых моментов:
Просмотр ситуации. В этот момент приходит понимание причин возникновения страха. Действует схема: "Теперь я тебя вижу – ты не такой страшный, как казался!" Нас всегда пугает что-то непонятное и неизвестное, а при просмотре ситуации этот момент нивелируется, соответственно, градус негативных переживаний снижается.
Семейные праздники могут быть стрессом для человека
Перепроживание ситуации. Перепрожить – это как завершить событие и оставить его в прошлом, но с выводами с позиции взрослого.
Получение опыта. Ведь событие вам дано не для того, чтобы вы, страдая, тащили в течение жизни этот страх, а для того, чтобы осознать что-то важное и необходимое для себя нынешнего.
Погружение в прошлое исцеляет от хронических заболеваний, с которыми врачи "устали не справляться". Часто они сами отправляют таких пациентов к психотерапевтам для того, чтобы найти ответы на вопросы, чего "добивается" психика, провоцируя симптомы психосоматики.
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