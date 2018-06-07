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Как пережить расставание с любимым человеком: топ-3 совета

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Как пережить расставание
Как пережить расставание / Фото из открытых источников

Американские ученые из университета Миссури в Сент Луис провели эксперимент в научный журнал Journal of Experimental Psychology: General и предложили лучшие стратегии поведения, которые могут облегчить боль при расставании.

Среди симптомов "разбитого сердца" – депрессия, апатия, чувство тревоги, истощения и бессонница в тяжелой форме, сообщает The Independent.

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В эксперименте приняли участие 24 человека в возрасте от 20 до 37 лет, которые переживали разрыв после длительных отношений.

Тогда ученые предложили 3 стратегии, которые могут облегчить боль при расставании:

Негативное отношение к экс-партнеру

Респондентам порекомендовали думать о бывшем возлюбленном только негативно.

Переоценка любовных чувств

А также принятие того факта, что человек может любить бывшего партнера даже после разрыва. То есть ученые предложили смириться с фактом расставания.

Позитивное мышление

Участникам предложили думать только о положительных вещах, которые связаны с экс-возлюбленным и отвлекаться от негативных мыслей.

На следующем этапе эксперимента ученые показывали участникам фотографии их бывших и фиксировали интенсивность их эмоций с помощью электроэнцефалограммы, и анализировали данные из опроса об ощущениях респондентов.

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В результате исследования показали, что все три предложенные стратегии "работают". В частности, первая стратегия уменьшила чувство любви, вторая снизила симптомы "разбитого сердца", а третья даже повышала уровень счастья респондентов.

Кроме того, по мнению доцента психологии, Сандра Лангелаг, заявила, что стратегия "отвлечения" является наиболее эффективной.

Теги: Здоровая жизнь LifeStyle Здоровье Психология
Источник: 24 Канал
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