Как пережить развод, если муж бросил ради другой: интервью с психологом

Как принять измену, пережить развод с мужем и объяснить ребенку, куда ушел папа?

Об этом и многом другом читайте в интервью с психологом, семейным консультантом-медиатором, кандидатом в транзактные аналитики в области психотерапии, специалистом по сказкотерапии Марией Фабричевой.

Читайте также: Как выйти замуж за принца и не испортить себе жизнь: интервью с психологом

Вспомним историю с женщиной, которая утопила своих детей. Есть версия, что она сложно переживала уход мужа... Настолько может затянуться переживание разрыва, и на что женщина способна?

Переживания разрыва – это всегда потеря, которую нас переживать не учили. Нам всегда говорили, что чья-то смерть – это потеря, землетрясение с жертвами – потеря, а распад отношений – не беда, просто надо быть сильной и мужественной…

Человек должен научиться проживать эмоции: плакать, выражать гнев, помнить о всех стадиях: шок, гнев, отрицание, торги, депрессия и принятие. Это все надо учиться проживать или обращаться к специалисту.

Как далеко может зайти? Если в женщине внутри скопился стресс, она не чувствует поддержки и не видит другого выхода, кроме как уйти из жизни, то это может привести к трагическому сценарию…

Я бы не хотела акцентировать на том, что женщина после развода обязательно дойдет такого финала. Нет! Этих потерь должно быть меньше. Конец отношений с кем угодно – даже с самым любимым человеком – это не конец жизни. Самая страшная потеря – конец отношений с самим собой.

Какие признаки того, что мужчина начинает ходить налево?

Вы о ситуации, если ничего не предвещало беду, все в семье хорошо, а муж пришел и говорит: "Знаешь, дорогая, я ухожу к другой..."? Как ни парадоксально, такое поведение свидетельствует, что мужчина уважал женщину, как мать своих детей и как партнера, с которым прожил долгое время. Он принял решение, пришел и сообщил. И, видимо, готов к тому, что вторая сторона вряд ли обрадуется или подарит большой подарок за это...

Как определить? Если женщина строит отношения, играя в "детектива" и пытаясь выстроить линию "а не изменяет ли ей муж", то это уже вопрос к самой женщине... Зачем ей отношения, в основе которых – недоверие и ожидание, что в какой-то момент они закончатся изменой? Очень часто женщины не понимают, что поиски знаков на подсознательном уровне толкают мужа на измену.

Четкой системы знаков для всех мужчин нет. Помните, что все люди разные. Кто-то способен на регулярную измену, потому что не видит в этом ничего такого, у кого-то – спонтанные измены под действием алкоголя или наркотических веществ, для кого-то измена – бунт против того, что жена его постоянно пилит.

Я предлагаю обращать внимание не на то, как изменилось поведение, а на то, всего ли вам достаточно в этих отношениях. Лучше ставить себя на место партнера и думать, всего ли ему достаточно? Как часто вы дарите сюрпризы, делаете комплименты, и как много вас объединяет как пару? И тогда поводов волноваться, что кто-то кому-то изменяет, будет мало. Потому что измена – удовлетворение потребностей, а не детский гам.

Как пережить измену?

Вам нужно подлечить свои чувства и пережить эти эмоции. В состоянии стресса мы не всегда можем контролировать себя. Поэтому и начинаются скандалы, выливание боли и попытки вернуть человека, вплоть до самоуничижения. Стоит притормозить и найти для себя возможность излить эти чувства, чтобы снизить токсический эмоциональный фон, который мешает думать.

Потому что мы, к сожалению, плохо умеем выражать эмоции, не теряя здравого смысла. И тогда происходят трагедии... Поддержка, забота и внимание извне – важные элементы, которые помогут, когда нам плохо. Надо принять помощь близких.

Как помочь близким пережить развод?

Прежде всего, надо спрашивать: "Что я могу сделать, чтобы тебе было хорошо?"Потому что мы часто включаем синдром спасителя и спешим принимать решение вместо наших друзей, которым плохо. Однако наши близкие, находящиеся в стрессе, не всегда могут ответить на этот вопрос. Поэтому иногда стоит просто быть рядом – водить за ручку чистить зубы, подавать чашку чая, следить, чтобы человек не забыл поесть или проветрить комнату. Лишь при желании говорить на волнующие темы. Если нет - на отвлекающие темы.

Можем приглашать в компании, но надо знать, что человек опять может начать говорить на больную тему. Поэтому не стоит в компаниях употреблять алкоголь. Он не помогает справиться с эмоциями, а только поднимает их. Человек теряет контроль и уходит в проблему еще больше.

Очень часто девушки, от которых идут партнеры, больше боятся не одиночества, а потери финансовой стабильности, что связано с потерей жилья, переделом имущества, переездом в другой город. И очень часто такие проблемы решаются именно при поддержке друзей.

Важно понимать: если человек переживает психоэмоциональное потрясение, травму, то он может быть на психологическом уровне в возрасте очень малого ребенка-1, 2, 5 лет. Следовательно нуждаться не в философских беседах, а в поддержке и удовлетворении простых базовых потребностей. Она будет чувствовать, что не одна и немного подрастет психологически.

А дальше сможет и заплакать, и покричать, и потопать ногами, и покидать дротики в фотографию. Это так называемая условная бытовая помощь. Если видите, что состояние человека не лучше, обращайтесь к психотерапевту, который даст профессиональные рекомендации. Еще стоит звонить в службы доверия и спрашивать: что надо сделать, чтобы не допустить трагического сценария.

Как объяснить ребенку, куда ушел папа?

Если совсем маленький ребенок – до 3 лет – это сделать сложнее. Потому что он больше живет в мире эмоций и фантазий и чувствует фон, который идет от мамы. Здесь важно объяснить, что эти чувства не спровоцированы поведением малышей. То есть, в ситуации когда отец ушел, ребенок не виноват.

Очень важно воздержаться от ремарок, эпитетов и объяснений, почему папа так сделал. Для ребенка ваша интерпретация событий – лишняя информация.

Ребенку стоит знать, что его любят оба. Если чадо семилетнее, то можно говорить о том, что произошло, подчеркивая, что нет прямого ответа, почему так случилось. С этим важно справиться. Если вы не можете говорить об этом, не стесняйтесь обращаться к специалистам. Они разработают систему, которая поможет ребенку правильно воспринять эту драму, не нанести ему травму и не накопить гнев на отца.

Говорят, что ради ребенка надо поддерживать отношения с бывшим возлюбленным. А если вам больно и неприятно это делать, надо себя пересиливать?

Вместо вас пусть поддерживает это общение кто-то эмоционально устойчивее из родных. Потому что если вы только и ждете встречи, чтобы сказать свое резкое слово мужу-предателю, в это категорически не стоит втягивать ребенка.

Читайте также: Как преодолеть травлю детей в школах: интервью с психологом

Потому что мужчина идет от отношений, но не от детей. Дети здесь ни при чем. К сожалению, у нас до сих пор в обществе слышны фразы: "Папа нас бросил, мама от нас ушла...". От детей идут очень редко.

Часто девушки, переживающие разрыв, пытаются вернуть и стучат в закрытую дверь? Надо ли это делать, если он ушел?

Человек хочет вернуть другого человека по определенным причинам: если имеет чувства или хочет поиграть в игру: вернуть и отомстить. И здесь я предлагаю остановиться, взглянуть на ситуацию и честно ответить: для чего вы хотите вернуть этого человека? Чтобы быть вместе или бросить самой? И от этого уже отталкивайтесь.

Если вы действительно до сих пор любите, а вторая сторона не хочет возвращаться, очень сложно признать, что она имеет право закончить отношения. Очень часто в попытке вернуть отношения мы как будто теряем себя, отвлекаемся от эмоций, вместо того, чтобы их прожить. В этих гонках мы много теряем.

А еще важно понять для себя, что отношения прежними не будут, а придется начать новые. Вам придется проговорить все, где было больно, поставить на этом точку. И придумать план, каким образом в следующий раз сделать так, чтобы измены не было. Это будут отношения фактически с новым человеком.

Подытожим. На что надо больше обращать внимание, если ушел муж?

Проявите заботу к себе, выразите эмоции: поплачьте, погневайтесь, выпишитесь. Найдите "опорную фигуру". Это может быть ваша мама, подруга или соседка, которой за чаем можно обо всем поговорить, и которая расскажет свою жизнеутверждающую историю.

Пожалуйста, постарайтесь не привлекать детей в свои союзники, чтобы пережить измену. С бывшим мужем станьте друг для друга союзниками в вопросе заботы и любви к своим детям.

И помните о том, что да – это больно, когда отношения заканчиваются. Но в то же время, это еще не конец вашей истории, а начало чего-то нового, интересного и очень красивого.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.