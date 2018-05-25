Как пережить жару сердечникам: советы кардиологов
Люди с заболеваниями сердечно-сосудистой системы особенно страдают в жаркую пору.
Со слов медиков, когда на улицах очень жарко, людям с болезнями сердца и сосудов следует быть очень осторожными. Чтобы избежать негативного влияния жары на здоровье, сердечникам следует придерживаться простых правил.
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Важно не забывать брать с собой лекарства, ведь может стать плохо в самый неподходящий момент. Также стоит не забывать принимать утром препараты, прописанные врачом. На прогулку надевайте что-то на голову и удобную одежду из натуральных тканей.
Надевайте на прогулку шляпу
Очень важно людям с болезнями сердечно-сосудистой системы не употреблять в жару алкогольные напитки и не курить.
Также берите с собой бутылку негазированной воды и бумажные салфетки или платок. Намочив их можно протереть лицо, руки, ноги. Это поможет немного освежить и охладить тело.
Не загорайте и вообще старайтесь избегать прямых солнечных лучей. Во время летней поры важно выпивать за день не менее 1,5 литра воды. И во время жары старайтесь не нагружать желудок тяжелой пищей.
Ну а если на улице очень жарко – лучше из дома не выходить.
В жару сердечникам лучше сидеть в тени деревьев