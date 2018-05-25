21:28
25 май 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
19°C
26°C 16°C
  • суббота
    22°C 14°C
  • воскресенье
    22°C 11°C
  • понедельник
    25°C 11°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ СБИТЫЙ "БОИНГ 777" СЕРГЕЙ СТЕРНЕНКО УБИЙСТВО ДЕПУТАТА ГУРЫ В ЧЕРКАССАХ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Рогозин снова на ракете. День
Вєсті Кремля
22:20, 24 мая
Вести.UA. Альтер эго Тимошенко. Клещи в политике
Вєсті.UA
21:39, 24 мая
Какую большую игру под названием
ЦРУ
09:00, сегодня
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 мая
Вспомнить Все. Финансовые пирамиды девяностых
Згадати все
22:52, 22 мая
Телеканал новостей 24 Новости Лечение
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ СБИТЫЙ "БОИНГ 777" СЕРГЕЙ СТЕРНЕНКО УБИЙСТВО ДЕПУТАТА ГУРЫ В ЧЕРКАССАХ

Как пережить жару сердечникам: советы кардиологов

177 Читати новину українською
Как пережить жару сердечникам
Как пережить жару сердечникам / wworld.com.ua

Люди с заболеваниями сердечно-сосудистой системы особенно страдают в жаркую пору.

Со слов медиков, когда на улицах очень жарко, людям с болезнями сердца и сосудов следует быть очень осторожными. Чтобы избежать негативного влияния жары на здоровье, сердечникам следует придерживаться простых правил.

Читайте также: Сердечно-сосудистые заболевания: топ-5 материалов об "убийце" людей

Важно не забывать брать с собой лекарства, ведь может стать плохо в самый неподходящий момент. Также стоит не забывать принимать утром препараты, прописанные врачом. На прогулку надевайте что-то на голову и удобную одежду из натуральных тканей.

Одягайте на прогулянку капелюха

Надевайте на прогулку шляпу

Очень важно людям с болезнями сердечно-сосудистой системы не употреблять в жару алкогольные напитки и не курить.

Также берите с собой бутылку негазированной воды и бумажные салфетки или платок. Намочив их можно протереть лицо, руки, ноги. Это поможет немного освежить и охладить тело.

Не загорайте и вообще старайтесь избегать прямых солнечных лучей. Во время летней поры важно выпивать за день не менее 1,5 литра воды. И во время жары старайтесь не нагружать желудок тяжелой пищей.

Ну а если на улице очень жарко – лучше из дома не выходить.

У спеку сердечникам краще сидіти у затінку дерев

В жару сердечникам лучше сидеть в тени деревьев

Теги: Лечение Здоровье Сердечно-сосудистые заболевания
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Топ-7 мифов о здоровье от Супрун: свежая подборка
сегодня, 20:18 Топ-7 мифов о здоровье от Супрун: свежая подборка
178
Хто каже правду – Порошенко чи ВВС?
сегодня, 17:06 Хто каже правду – Порошенко чи ВВС?
Богдан Яременко 1241
Через затоплення шахт жителі Донбасу можуть загинути від хімічної зброї
сегодня, 15:02 Через затоплення шахт жителі Донбасу можуть загинути від хімічної зброї
Олексій Чибісов 1117
Болезнь Лайма: симптомы и лечение опасной инфекции
сегодня, 14:22 Болезнь Лайма: симптомы и лечение опасной инфекции
Юліана Вінтюк 412
Меркель на выход, Макрон на вход: почему европейские лидеры зачастили к Путину?
сегодня, 12:07 Меркель на выход, Макрон на вход: почему европейские лидеры зачастили к Путину?
Наталія Лебідь 1269
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук