Как пережить жару сердечникам: советы кардиологов

Люди с заболеваниями сердечно-сосудистой системы особенно страдают в жаркую пору.

Со слов медиков, когда на улицах очень жарко, людям с болезнями сердца и сосудов следует быть очень осторожными. Чтобы избежать негативного влияния жары на здоровье, сердечникам следует придерживаться простых правил.

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Важно не забывать брать с собой лекарства, ведь может стать плохо в самый неподходящий момент. Также стоит не забывать принимать утром препараты, прописанные врачом. На прогулку надевайте что-то на голову и удобную одежду из натуральных тканей.

Надевайте на прогулку шляпу

Очень важно людям с болезнями сердечно-сосудистой системы не употреблять в жару алкогольные напитки и не курить.

Также берите с собой бутылку негазированной воды и бумажные салфетки или платок. Намочив их можно протереть лицо, руки, ноги. Это поможет немного освежить и охладить тело.

Не загорайте и вообще старайтесь избегать прямых солнечных лучей. Во время летней поры важно выпивать за день не менее 1,5 литра воды. И во время жары старайтесь не нагружать желудок тяжелой пищей.

Ну а если на улице очень жарко – лучше из дома не выходить.

В жару сердечникам лучше сидеть в тени деревьев