Как персонажи "Диснея" выглядели бы в реальной жизни: удивительные фото

28-летний финский художник Йирка Винсе Джонатан Вятайнен вырос с "Диснеем". Именно герои его любимых детских мультиков вдохновили его на создание серии удивительных иллюстраций.

По его словам, еще в 2011 году он решил немного поработать в Photoshop и посмотреть, как персонаж Урсулы из "Русалочки" может выглядеть в реальной жизни.

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"Поскольку я вырос с большим количеством этих персонажей, чувство ностальгии сделало процесс увлекательным и интересным персональным проектом", – делится Йирка.

Круелла Де Виль из "101 далматинцов"

Белль "Красавица и Чудовище"

Моана

Капитан Ли Шан "Мулан"

Принц Эрик "Русалочка"

Принцесса Анна "Ледяное сердце"

Накома "Покахонтас"

Принцесса Жасмин "Алладин"

Флин Райдер "Рапунцель"

Кокум "Покахонтас"

Допис, поширений Jirka Vinse Jonatan Väätäinen (@jirkavinse) 28 Жов 2017 р. о 2:46 PDT

Допис, поширений Jirka Vinse Jonatan Väätäinen (@jirkavinse) 17 Вер 2017 р. о 1:43 PDT

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Допис, поширений Jirka Vinse Jonatan Väätäinen (@jirkavinse) 21 Бер 2016 р. о 8:01 PDT