Как персонажи "Диснея" выглядели бы в реальной жизни: удивительные фото
28-летний финский художник Йирка Винсе Джонатан Вятайнен вырос с "Диснеем". Именно герои его любимых детских мультиков вдохновили его на создание серии удивительных иллюстраций.
По его словам, еще в 2011 году он решил немного поработать в Photoshop и посмотреть, как персонаж Урсулы из "Русалочки" может выглядеть в реальной жизни.
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"Поскольку я вырос с большим количеством этих персонажей, чувство ностальгии сделало процесс увлекательным и интересным персональным проектом", – делится Йирка.
Круелла Де Виль из "101 далматинцов"
Белль "Красавица и Чудовище"
Моана
Капитан Ли Шан "Мулан"
Принц Эрик "Русалочка"
Принцесса Анна "Ледяное сердце"
Накома "Покахонтас"
Принцесса Жасмин "Алладин"
Флин Райдер "Рапунцель"
Кокум "Покахонтас"