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      Как Пиппа Миддлтон назвала своего первенца: известно имя племянника Кейт Миддлтон

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      Пиппа Миддлтон
      Пиппа Миддлтон / GettyImages

      Сестра герцогини Кембриджской Пиппа Миддлтон и ее супруг Джеймс Мэттьюс накануне стали родителями. Однако имя новорожденного малыша супруги держали в секрете до крещения ребенка.

      Супруги назвали своего первенца Артур Майкл Уильям. Об этом сообщает издание Daily Mail.

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      Что интересно, Майкл – это имя отца Пиппы и брата Джеймса, который трагически умер в 1999 году во время восхождения на Эверест. Майкл Мэтьюз пропал без вести в пресловутой "Зоне Смерти", когда он пытался стать самым молодым британцем, который поднялся на высочайшую вершину мира.

      Как ранее сообщалось, Пиппа Миддлтон подтвердила свою беременность в июне 2018 года. Для сестры герцогини Кембриджской это первый ребенок. Пиппа родила 15 октября в больнице, где родила трех детей ее сестра Кейт Миддлтон.

      Теги: LifeStyle Пиппа Миддлтон Дети и несовершеннолетние Звездные мамы
      Источник: 24 Канал
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