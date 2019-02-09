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      "Как пираты в Сомали": эксперт объяснил, почему в украинских портах задерживают корабли

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      "Как пираты в Сомали": эксперт объяснил, почему в украинских портах задерживают корабли
      "Как пираты в Сомали": эксперт объяснил, почему в украинских портах задерживают корабли / Фото из открытых источников

      Государственная экологическая служба неправомерно останавливает торговые судна в украинских портах, выстраивая незаконные схемы обогащения. Уже несколько лет законодательно не урегулирована работа экологической инспекции в морских портах Украины.

      Об этом "Обозревателю" рассказал президент объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков.

      Начало упорядочения системы работы экологов было положено принятием закона "о введении единого окна", который вступил в силу в октябре 2018 года. Закон, частности, предусматривает таможенное оформление документов в электронном виде и отмену радиологического контроля экологами.

      "Закон предусматривает принятие правительством еще нескольких подзаконных актов, связанных с воздействием экологической службы в портах. Это порядок взаимодействия Администрации морских портов Украины и Государственной экологической инспекции. А также порядок взимания проб и вынесения штрафов. Сейчас же экоинспекция делает все на основе своих инструкций, которые не были утверждены в законном порядке", – пояснил Каленков.

      Кабмин поручил проработать подзаконные акты до 1 декабря 2018 года, но из-за блокирования со стороны экологической инспекции конкретных результатов не было достигнуто.

      "Для того, чтобы были подготовлены эти документы, по инициативе Государственной регуляторной службы была создана рабочая группа, в которую вошли представители АМПУ, Европейской бизнес-ассоциации, Американской торговой палаты, грузоотправляющие компании, Министерство инфраструктуры, а также приглашены представители Государственной экологической инспекции и Министерство экологии и природы. Хотя последние часто игнорировали эти совещания. Рабочей группой были разработаны проекты нормативных актов", – рассказал Каленков.

      порт
      Порт "Черноморск"

      Государственная регуляторная служба от имени рабочей группы подала обращение на вице-премьер-министра Владимира Кистиона, который поручил рассмотреть наработки группы профильным министерствам и ведомствам. Грузоотправители и Администрация морских портов Украины ожидают в ближайшее время вынесение этого проекта на профильный комитет правительства и заседание Кабмина.

      "Это единственный законный способ системно побороть самоуправство чиновников экоинспекции. Они превратили это в пиратскую схему заработка денег, которая бьет как по имиджу, так и по бюджетам страны и частных компаний", – подытожил Александр Каленков.

      Ранее сообщалось, что в морском порту "Черноморск" простаивает судно, задержанное инспекторами Государственной экологической инспекции Крымско-Черноморского округа якобы за загрязнение окружающей среды. Судно простаивает в порту уже трое суток.

      При этом на сегодня ни капитан судна, ни морской агент не получили от экоинспекции протокола, оплата штрафа по которому (а это всего около 800 гривен) позволила бы выпустить судно.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Водный транспорт
      Источник: 24 Канал
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