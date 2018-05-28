Как питаются долгожители: 4 простые правила

В стране долгожителей Китае культ еды возведен в ранг величайшего из искусств. И не зря – ежедневный рацион может удлинить или сократить жизнь.

Вот несколько простых правил, по которым живут жители Поднебесной, передает Тopchinatravel.

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Режим питания

Режим питания это – основа основ. За стол все садятся три раза в день и в определенное время. В частности, в 12:00 наступает обед – употребленная пища лучше усваивается. Для завтрака, обеда и ужина лучше выбирать небольшую тарелку и кушать, не спеша.

Желудок – не помойка

Простая истина – в желудок нельзя бросать что попало, в частности, смешивать белки с углеводами. Это поможет избавиться от тяжести в желудке и вздутия живота в старшем возрасте.

Культ риса

Рис – неотъемлемая часть любого китайского угощения, ведь злаковая культура играет большую роль в оздоровлении человеческого организма.

Табу на некоторые продукты

Китайцы не едят привычных европейцам хлеба, сыра, масла, не любят кофе и молоко. Зато они прославились китайскими чайными церемониями.